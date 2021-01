David Price (part 1) : « Cette victoire au Mans est l’un des moments les plus importants de ma carrière ! »

Pendant trois jours (il fallait bien cela vu sa longévité), nous allons vous faire revivre (et pour certains, plus jeunes, connaitre), la carrière de David Price. Ce dernier est une sommité dans le monde de l’Endurance. Il a traversé plus de trente ans de sport automobile. Il a, entre autres, fondé David Price Racing (communément appelée DPR), une équipe de course, et travaillé pour les plus grands : Panoz, Nissan, McLaren, Mercedes, Porsche, etc dansles années 80 et 90. Nous avons rencontré le Britannique il y a quelques temps et avons ouvert l’album souvenirs avec lui. Un vrai régal !

David Price crée son écurie en 1976 et débute par des petites séries de monoplaces en Grande-Bretagne à partir de la fin des années 1970 dont la Formule 3 britannique. De nombreux futurs pilotes de Formule 1 ont couru pour lui et son équipe : on peut citer pêle-mêle Martin Brundle (vainqueur des 24 Heures du Mans 1990), Johnny Dumfries (vainqueur des 24 Heures du Mans 1988), Tiff Needell ou encore un champion du monde de F1 (1992) du nom de… Nigel Mansell.

David Price Racing remporte le titre de champion de France de Formule 3 en 1982 avec Pierre Petit et le titre de champion de Grande-Bretagne de Formule 3 avec Johnny Dumfries en 1984. L’écurie fit également rouler en Formule 3 française quelques pilotes qui sont devenus connus, notamment en Endurance, comme Paul Belmondo, Fabien Giroix et François Hesnault de 1982 à 1986.

En 1987, alors habitué aux monoplaces, David Price se lance en Endurance devenant directeur d’équipe de Richard Lloyd Racing…

