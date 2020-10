Dans les entrailles de Pirelli aux Total 24H de Spa

Communiqué de Presse :

Au cours de la dernière décennie, Pirelli est devenu synonyme de course internationale de GT3. Que ce soit à Spa, à Shanghaï ou Sonoma, le manufacturier italien assure une présence indéfectible, un lien entre concurrents et circuits aux quatre coins du globe.

En qualité d’unique fournisseur de nombreux championnats de SRO Motorsports Group, notamment le GT World Challenge Powered by AWS et l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, Pirelli est un acteur clé de quelques-unes des plus grandes épreuves. Sur la plus importante, les Total 24 Hours of Spa, Pirelli fournit l’ensemble des équipes depuis 2013. Cependant, l’implication de la marque remonte encore plus loin, l’emblématique Maserati MC12 ayant remporté la victoire en 2005 et 2006 avec des gommes Pirelli.

Pour avoir une idée plus précise de l’implication de Pirelli dans les courses de GT3 de niveau mondial, en particulier les 24 Heures, nous nous sommes entretenus avec Matteo Braga, directeur technique du département motorsport de l’entreprise. Ce dernier commence par détailler le processus pour aboutir au nouveau slick lancé en amont de la saison 2020.

“Depuis le début de notre collaboration avec SRO sur la catégorie GT3, nous avons continuellement développé notre produit afin de suivre l’évolution des voitures et les besoins des pilotes”, explique Matteo. ” 2020 est la cinquième étape de l’évolution de nos produits. Nous avons décidé d’introduire une nouvelle combinaison de pneus slicks avant et arrière spécialement conçus pour la nouvelle génération de GT3.

“Nous avons beaucoup travaillé avec les constructeurs ces dernières années et avons créé une solution peu éloignée de la précédente. Cela signifie que les équipes ne sont pas reparties de zéro, mais c’est un véritable pas en avant en termes d’homogénéité et de maniabilité, surtout pour les gentlemen drivers.

“Nous souhaitons toujours garder à l’esprit que le GT3 est un produit de compétition clients, et les clients sont en quête de quelque chose qui leur plaît. Notre principal objectif est de trouver en permanence quelque chose qui puisse répondre à toutes les situations, partout dans le monde, car nous fournissons le même produit en Europe, aux États-Unis et en Asie. “

“Nous travaillons à différents niveaux”, déclare Matteo. “Nous avons des contacts avec les constructeurs, ce qui nous permet d’avoir en retour leurs commentaires. Nous avons également un groupe d’ingénieurs en contact avec les équipes, ce qui permet de récupérer les commentaires des pilotes. Maintenant, avec le COVID, c’est un peu différent, mais globalement, nos ingénieurs sont toujours dans les garages.

Développer un pneu adapté à beaucoup de voitures différentes et à une grande diversité de pilotes est un défi unique. Comment Pirelli développe-t-il cette solution universelle?

“Nous prenons également en compte les retours des pilotes professionnels et ceux des gentlemen”, poursuit-il. “De toute évidence, le pilote professionnel se montre plus précis, mais lorsque les commentaires d’un gentleman driver vont dans le même sens et qu’ils demandent tous la même chose, de toute évidence quelque chose doit être modifié.”

L’épreuve des Total 24 Hours of Spa est le plus grand événement de l’année pour quasiment toutes les personnes impliquées, y compris bien sûr Pirelli. Mais il ne s’agit pas seulement de produire et monter des pneus, la firme italienne s’est également appuyée sur l’envergure planétaire de l’épreuve pour développer sa propre expertise.

“Quelque chose de spécial pour nous, mais que nous ne pourrons malheureusement pas faire cette année en raison du COVID, c’est faire de Spa une sorte d’événement Pirelli motorsport mondial. Nous avons différents départements motorsport dans le monde entier – par exemple au Brésil, aux États-Unis, au Japon – et Spa est l’occasion de réunir tout le monde. Ces personnes travaillent dans la zone de montage et dans la voie des stands, avec l’équipe du siège. C’est une expérience unique pour l’esprit d’équipe, meilleure que toutes les réunions que nous pourrions planifier dans nos bureaux .

“Par exemple, lorsque nous avions des équipes japonaises engagées en course, nous utilisions un ingénieur japonais; pour une équipe australienne, nous avions l’ingénieur australien. Cela signifie qu’à Spa, ils peuvent travailler avec les équipes et les pilotes qu’ils ont rencontrés durant le GT World Challenge local. De nombreux ingénieurs et pilotes font le voyage de l’Europe vers l’Asie, et selon mon point de vue, il est important qu’ils puissent retrouver les mêmes visages.

“Nous avons constaté dans le passé que les gens pensaient que Pirelli en Europe était différent de Pirelli en Asie. Mais en parlant avec une personne portant un uniforme Pirelli, nous souhaitons que l’on parle avec Pirelli. Ce message s’est amélioré et s’est révélé très efficace ces deux ou trois dernières années. “

Quiconque a visité le paddock des Total 24 Hours of Spa comprend directement l’importance que Pirelli donne à cette opération durant l’épreuve. La zone de montage, qui ressemble à un petit village, est toujours très animée. Cela est particulièrement perceptible durant la nuit, car la quantité de travail ne semble jamais diminuer. Comme l’explique Matteo, c’est une tâche colossale.

“Cette année, en raison des restrictions de déplacement, ce sera différent mais au cours d’une année normale, nous sommes environ 100 à 110 personnes. Nous assurons différentes fonctions: la zone de montage, avec 60 à 70 personnes, une vingtaine de personnes dans la voie des stands en support technique, puis la logistique, le marketing et la communication.

“Le nombre de pneus est toujours variable. Habituellement, nous démarrons la production en avril ou mai avec un objectif de 13 000. À mesure que nous nous rapprochons de la course, la liste des engagés et la météo évoluent, nous varions donc entre 11 500 et 13 000. Nous attendons toujours le dernier moment pour préparer l’expédition finale et affiner la répartition entre slicks et pneus pluie.

“Nous disposons d’environ 34 camions, c’est donc une très grosse opération sur laquelle nous travaillons toute l’année. Il faut trouver le personnel, trouver les camions, et s’assurer que tout est bien anticipé. Et cette année, le plus grand défi est d’avoir beaucoup de championnats concentrés sur quelques semaines, en arrivant à Spa nous serons déjà bien échauffés ! “

Comme le mentionne Matteo, la course 2020 arrive au plus fort d’une période très chargée pour le monde du sport automobile. De nombreuses séries et épreuves ont été reprogrammées à la suite de l’interruption plus tôt dans l’année. Pour la première fois, Spa sera disputé en dehors des mois d’été, mais cela aura’t-il des conséquences pour le fournisseur de pneus?

“D’un point de vue produit, les courses en octobre ne nous affectent pas beaucoup”, explique Matteo. “Nous n’avons qu’un seul type de produit (pneus pluie et slicks) avec une large gamme d’utilisations. S’il fait très froid, nous ne serons pas dans la fenêtre idéale, mais cela fonctionnera toujours. D’un point de vue logistique, nous devrons prévoir de nouvelles infrastructures. Nous devrons ajouter des radiateurs et changer d’uniforme, car je pense que la nuit sera très froide! ”

Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau – ou les deux, comme c’est généralement le cas à Spa – Pirelli saura répondre à toutes les situations dans les Ardennes. A la veille de sa huitième participation en tant que fournisseur exclusif, la marque reste plus que jamais engagée dans les Total 24 Hours of Spa.

“Les courses d’endurance nous permettent de travailler en étroite collaboration avec les constructeurs que nous fournissons également avec nos produits homologués pour la route”, déclare Matteo. “Cela implique que nous soyons très proches de l’utilisateur final, le type de client qui achète nos produits. C’est aussi un vrai banc d’essai où nous pouvons valider nos technologies, nos matériaux et nos concepts.

“Je ne voudrais pas contrarier mes collègues qui évoluent en Formule 1, mais je pense que c’est la plus grande épreuve pour notre département motorsport” poursuit-il. “Le nombre de voitures, le nombre de personnels, l’effort consacré à cette épreuve, c’est unique. L’épreuve a plus d’envergue aujourd’hui (qu’en 2013), mais nous savons comment et quand prendre des décisions. Il y a huit ans, nous étions moins conscients de ce qu’était cette course. Maintenant, nous savons à quoi nous attendre. “

Cette année, les Total 24 Hours of Spa se dérouleront peut-être plus tard que jamais, mais des partenaires comme Pirelli veilleront à ce que tout se passe aussi efficacement qu’à l’accoutumée. La zone de montage sera toujours une ruche du départ jusqu’à l’arrivée, avec une énorme équipe qui fournira aux concurrents les pneus dont ils auront besoin. La seule différence résidera dans le port de manches longues et la présence de quelques pulls Pirelli de plus de ce que nous avions l’habitude de voir en juillet.