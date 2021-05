Cyrille Taesch Wahlen quitte ses fonctions

Communiqué de Presse :

A la fin du mois de mai 2021, Cyrille Taesch Wahlen quittera l’Automobile Club de l’Ouest et ses fonctions de Directeur Général d’ALMEM et donnera une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, tient à souligner son remarquable bilan à la tête d’un championnat devenu particulièrement attractif et symbole du développement de l’Endurance ACO en Asie.

Alors que la sixième saison de l’Asian Le Mans Series vient de s’achever, ALMEM s’apprête à changer d’organisation. En plein accord avec Pierre Fillon, Cyrille Taesch Wahlen, à la tête du championnat depuis le 1er mars 2015, a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle.

La supervision des équipes de l’Asian Le Mans Series sera confiée, à Frédéric Lequien, (directeur général de LMEM) à partir du 28 mai 2021.

Cyrille Taesch Wahlen, CEO d’ALMEM : « Ces années passées à la tête d’ALMEM à organiser et promouvoir l’Asian Le Mans Series et l’Asian Le Mans Sprint Cup ont été riches et intenses. La croissance du championnat, tant sur le plan sportif que de sa reconnaissance et ses retombées médiatiques, est le fruit du travail accompli depuis 2015. J’ai une pensée particulière pour l’ensemble des personnes, qui travaillent sans relâche pour faire de l’Asian Le Mans Series un rendez-vous incontournable et en particulier sa formidable équipe. Je tiens aussi à remercier nos partenaires pour leur soutien indéfectible durant ces années. Je suis fier d’avoir participé à l’émergence de ce championnat et son positionnement dans le paysage du sport automobile, dont la notoriété et la popularité ne cessent de croître, année après année. »

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Grâce au travail de Cyrille, l’Asian Le Mans Series fait désormais partie intégrante de la pyramide de l’Endurance. Plusieurs chiffres permettent de mesurer l’attractivité de ce championnat : en 2021, 36 équipages engagés – un record – se sont affrontés en piste ; 12 nouvelles équipes étaient au rendez-vous des 4 courses au programme. L’Asian Le Mans Series a trouvé sa place dans le paysage de l’Endurance et je tiens à remercier sincèrement Cyrille, qui a œuvré pendant plus de six ans à la tête de ce championnat et aussi saluer ici ses compétences. Je lui souhaite le meilleur dans la suite de sa carrière professionnelle. »