Covid-19 : le lancement de la saison Australian GT reporté une nouvelle fois

L’Australian GT pensait tenir son début de saison à la mi-août (14/16) mais la pandémie de Covid-19 va décaler une nouvelle fois le lancement du championnat. Les organisateurs ont été forcés de mettre sur pied un troisième calendrier pour pallier à la fermeture de la région de Victoria.

« Comme nous l’avons dit lorsque nous avons dévoilé le calendrier mis à jour il y a quelques jours, il reflétait toujours les restrictions pour cause de Covid-19 », a expliqué Jim Manolios, détenteur des droits de la série. « Nous n’avons pas caché le fait que, autant que nous voulons courir le plus tôt possible, nous ne mettrons aucunement en danger la sécurité de nos équipes et de notre personnel, et cela a été confirmé par Motorsport Australia qui a pris les bonnes décisions depuis le début. Ce nouveau départ donne plus de temps pour contenir le revers actuel et, espérons-le, supprime l’exigence d’approbation pour traverser la Nouvelle-Galle du Sud. A partir de là, nous informerons les équipes de tout autre changement, y compris la modification probable du deuxième rendez-vous à Sandown, qui a été fixé dans la foulée de la date révisée de Sydney, une situation à laquelle Motorsport Australia se penche en ce moment, et nous préviendrons tout le monde dès que cela sera résolu. »

L’Etat de Victoria est coupé du reste du pays suite à une propagation du virus dans la région de Melbourne. La limite entre la Nouvelle-Galle-du-Sud et Victoria a été fermée par les autorités australiennes.

Calendrier 2020 provisoire :

Rnd#1 – Sydney Motorsport Park, NSW (4-6 Septembre)

Rnd#2 – Sandown Raceway, Melbourne, Victoria (11-13 Septembre – TBC)

Rnd#3 – Mount Panorama, Bathurst, NSW (9-10 Octobre)

Rnd#4 – Barbagallo Raceway, Western Australia (30 Octobre-1 Novembre)