Corvette Racing espère faire rouler sa C8.R en GTD-Pro en 2022

Dès 2022, la catégorie GTLM de l’MSA WeatherTech SportsCar Championship va céder sa place aux GT3 par manque de compétiteurs dans la catégorie reine GT. Corvette Racing et WeatherTech Racing sont les deux seules équipes à disputer l’intégralité de la saison cette année.

Le constructeur américain n’a pas encore annoncé son transfert en GT3 pour 2022, mais selon Laura Wontrop Klauser, responsable du programme General Motors en GT, Corvette Racing espère parvenir à un compromis avec l’IMSA pour que la C8.R puisse rouler en GTD-Pro la saison prochaine dans l’attente de mieux.

« Nous ne pouvons pas avoir une auto prête à temps pour l’année prochaine », a déclaré Laura Wontrop Klauser à Sportscar365. « Une pure GT3 homologuée avec le kit complet. En revanche, c’est quelque chose que nous envisageons pour l’avenir. Nous travaillons avec l’IMSA pour comprendre, en connaissant cette contrainte, ce que nous pourrions faire avec eux l’année prochaine ou revenir rouler en compétition lorsque nous aurons une vraie GT3. Tout cela est à l’étude et les discussions sur le sujet sont nombreuses. Rien n’est définitif. Nous travaillons aussi vite que possible et nous essayons d’obtenir une réponse. »

#3: Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg

La responsable du programme a confié qu’il n’était pas possible de convertir la Corvette C8.R actuelle dans une version GT3 car la GTE n’a pas été pensée pour cette plateforme GT3.

« Il est vraiment difficile de prendre ce que nous avons aujourd’hui et faire quelques modifications pour la transformer en GT3 », explique-t-elle. « Les plateformes sont suffisamment différentes et l’approche qui a été adoptée avec notre voiture officielle GTE est très différente quant à la façon dont vous aborderiez une GT3 pour de la compétition-client. Un grand nombre de décisions qui ont été prises étaient parfaites pour le programme officiel, mais elles ne s’appliquent pas forcément à un programme client. Nous arrivons au point où il faut quasiment tout recommencer. C’est pourquoi nous ne pouvons pas le faire en un an. La plupart de ces programmes prennent deux ou trois ans pour la mise en place. Une poignée de mois n’était tout simplement pas une option. »

#4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Nick Tandy, Tommy Milner, Alexander Sims

L’une des différences entre les plateformes GTE et GT3 est la présence de l’ABS sur les FIA-GT3. « C’est ce sur quoi nous travaillons avec l’IMSA », a confié Klauser. « Quel type de modification pourrions-nous faire qui nous mettrait dans la fenêtre avec les voitures ? Mais ce n’est pas une refonte complète pour laquelle nous n’avons plus de temps. La voiture a été lancée l’année dernière, nous essayons donc d’avoir un certain retour sur investissement. Je ne pense pas que quiconque puisse penser que l’IMSA nous laisserait rouler indéfiniment dans cette configuration. L’objectif serait d’avoir une GT3 cliente complète, si c’est ce que nous choisissons. »

S’il n’y a pas d’accord avec l’IMSA, Corvette Racing pourrait alors concentrer ses efforts sur le WEC. « La bonne nouvelle est qu’à notre connaissance, la plateforme GTE est toujours la bienvenue en WEC », a-t-elle déclaré. « Nous avons cette option. Je veux dire que ce serait le strict minimum, que nous serions en WEC sur certaines courses. Notre espoir est de trouver un moyen de travailler avec l’IMSA pour être présent dans les deux. Finalement, nous devrons parvenir à une conclusion qui a du sens pour les deux parties. Nous n’allons pas nous inscrire à quelque chose que nous ne comprenons pas ou simplement juste pour le fait de nous inscrire. Nous avons beaucoup investi dans cette voiture de course et nous voulons nous assurer d’obtenir le meilleur retour sur investissement dans un endroit où nous savons que nous serons compétitifs au sein d’une grille garnie. »