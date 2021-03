Corvette Racing compte s’inscrire dans la durée au Mans et en WEC

Corvette Racing fait son retour en Championnat du Monde d’Endurance cette année après l’absence aux 24 Heures du Mans 2020 pour cause de pandémie.

Ce 21e voyage au Mans sera précédé par la présence d’une Corvette C8.R aux 6 Heures de Spa à l’occasion de l’ouverture de la saison WEC le 1er mai. Oliver Gavin et Antonio Garcia se partageront le volant de la C8.R #63 dans les Ardennes belges. Ce sera d’ailleurs la première fois que le Britannique et l’Espagnol seront sur la même Corvette.

En dehors des 24 Heures du Mans, Antonio Garcia était déjà de l’aventure WEC en 2019 lors des 1000 Miles de Sebring sur une Corvette C7.R. Oliver Gavin effectuera quant à lui sa troisième course WEC en dehors du Mans, la dernière remontant à Shanghai (2018) dans le cadre du lancement de la Corvette C7.R Red Line Edition où il roulait avec son ancien compère Tommy Milner. Avec 202 départs, 51 victoires, 25 poles, 5 victoires de catégorie aux 24H du Mans, 5 couronnes IMSA, Oliver Gavin roulera pour la première fois depuis Le Mans 2002 sur une Corvette qui porte le numéro #63.

Du côté de Chevrolet et Corvette Racing, les réflexions pour le futur se poursuivent, toujours avec l’envie de disputer les 24 Heures du Mans et d’autres manches WEC. Le LMDh fait aussi partie des plans.

La marque américaine continue également d’explorer un passage en GT3 dans la future classe GTD-Pro au sein du championnat IMSA WeatherTech SportsCar Championship dès 2022. Alors que les discussions sur les règlements techniques et sportifs se poursuivent, les dirigeants de Chevrolet et Corvette Racing restent engagés auprès de l’organisateur.

En attendant, Corvette Racing espère bien décrocher un nouveau succès de catégorie aux 24 Heures du Mans, le dernier datant de 2015. Antonio Garcia, Jordan Taylor et Nick Catsburg se partageront le volant de la #63. On retrouvera sur la #64 Tommy Milner, Nick Tandy et Alexander Sims. Les six pilotes comptent un total de 43 départs au Mans et 7 victoires.

La Corvette C8.R débutera cette année aux 24 Heures du Mans. En fin de semaine, deux C8.R seront au départ des 12 Heures de Sebring.