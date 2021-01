Cooper MacNeil changera de coéquipier au gré des meetings IMSA

En passant dans la catégorie GTLM, WeatherTech Racing apporte un peu de diversité dans une catégorie où à ce jour Corvette Racing semble sans concurrence sur l’intégralité de la saison. Avec une Porsche 911 RSR partagée par Cooper MacNeil, Kévin Estre, Richard Lietz et Gianmaria Bruni aux 24 Heures de Daytona, l’équipe montée en collaboration avec Proton Competition a de quoi bien figurer. Pour les autres manches du championnat IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Cooper MacNeil changera de coéquipier au gré des courses et des programmes des uns et des autres. WeatherTech Racing passe de Ferrari en GTD à Porsche en GTLM.

« Nous avons beaucoup réfléchi à ce changement », a déclaré Cooper MacNeil. « J’ai couru à deux reprises dans ce niveau de compétition au Mans (GTE-Pro), la dernière fois cette année, et je me suis senti à l’aise avec la performance de l’auto. Nous revenons en Porsche et j’ai hâte de prendre le volant de la 911 RSR. Ce sera plus de pression sur moi en tant que pilote, mais j’ai conscience de l’effort supplémentaire qu’il faudra faire pour courir en GTLM en 2021. Nous avons couru avec Christian (Ried) en 2016 au Mans, nous avons donc une histoire sur la piste. J’ai hâte de disputer le Rolex 24 avec Richard, Kévin et Gimmi. Proton a une grande histoire sur les courses d’endurance et Porsche a toujours été compétitif à Daytona. » WeatherTech a roulé en Porsche en ALMS avec Alex Job Racing.

En 2016, Cooper MacNeil partageait son volant en GTE-Am avec Marc Miller et Leh Keen. Le trio avait été le premier à abandonner. Changement de classe en 2020 avec le GTE-Pro sur une Ferrari en compagnie de Toni Vilander et Jeff Segal.

WeatherTech Racing déposera un dossier pour les 24 Heures du Mans 2021 dans la classe GTE-Pro. L’équipe est américaine est présente au Mans sous son nom depuis 2019. Si l’ACO retient le dossier, Cooper MacNeil aura deux nouveaux coéquipiers au Mans puisque Estre, Lietz et Bruni seront retenus sur les Porsche qui évoluent en WEC.

Pour Christian Ried, patron de Proton Competition, ce sera une première saison complète aux Etats-Unis : « Nous cherchons à participer au championnat IMSA depuis quelques années. Nous n’avions tout simplement pas l’impression que le moment était venu jusqu’à présent. Avec le départ de l’équipe officielle, cela a laissé un vide pour Porsche en GTLM. Nous avons pu nous réunir avec David et Cooper MacNeil pour maintenir la marque Porsche au plus haut niveau de la compétition GT en IMSA. J’ai hâte de relever le défi et je suis ravi d’ajouter l’IMSA à notre calendrier de courses en 2021. » Proton Competition a l’intention de rempiler en WEC et en ELMS cette année.