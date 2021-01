Cool Racing en 2021 : Le Grand Défi

La saison 2021 de Cool Racing passe par l’European Le Mans Series avec une Oreca 07 et une Ligier JS P320.

L’équipage LMP2 réunira une nouvelle fois Nicolas Lapierre, Alexandre Coigny et Antonin Borga. 2021 marque la troisième année du trio en LMP2. L’objectif sera de ramener le titre LMP2 Pro-Am.

Pour la partie LMP3, Cool Racing passe de la Michelin Le Mans Cup à l’European Le Mans Series. Nicolas Maulini rempile avec l’écurie suisse. L’identité de son coéquipier sera annoncé prochainement.

Cool Racing prend son indépendance technique en 2021 et l’équipe suisse est maintenant gérée par CLX Motorsport, structure mise en place par Alex Coigny et Nicolas Lapierre.

Nicolas Lapierre, Directeur Général et pilote de l’Oreca 07 No.37 : « Je suis ravi de continuer l’aventure, qui plus est avec Alex et Antonin. Ce sera notre troisième saison en ELMS et nous sommes maintenant bien rodés. Le nouveau championnat Pro-Am est clairement notre objectif pour 2021. C’est un beau challenge sportif et je pense que nous pouvons le gagner. Le calendrier est très intéressant et l’équipe technique sera renforcée par rapport à l’an dernier. Nous allons bien nous préparer cet hiver et tout mettre en œuvre pour être aux avant-postes de la catégorie Pro-Am.

Le programme LMP3 en ELMS est un nouveau challenge pour Cool Racing et ce championnat est toujours très disputé. Nous sommes heureux d’avoir Nicolas Maulini comme pilote bronze et il sera une force car il est très rapide et fiable. Nous sommes très excités d’engager une Ligier JS P320 et impatients d’arriver au Prologue en avril. Nous annoncerons prochainement l’équipage complet et nous avons de grandes ambitions pour cette saison. »

Alex Coigny, Oreca 07 No.37 : « Je suis très heureux de continuer en LMP2 avec Nico et Antonin et notre objectif sera de nous battre pour le titre ELMS LMP2 Pro-Am. Cette nouvelle saison sera un gros challenge technique et logistique pour l’équipe, mais nous allons beaucoup travailler pour nous assurer qu’elle se déroule du mieux possible avec un bel esprit sportif et convivial tout en gardant un niveau de professionnalisme extrêmement élevé. »

Antonin Borga, Oreca 07 No.37 : « Je suis très content de continuer avec COOL Racing et c’est une chance de pouvoir effectuer une nouvelle saison ELMS en LMP2 car le niveau est très relevé. J’espère que les meetings pourront se dérouler un peu plus normalement cette année car la COVID-19 avait un peu compliqué les choses en 2020. Nico, Alex et moi-même avons un bon feeling et nous constituons un bel équipage. »

Nicolas Maulini, Ligier JS P320 No.19 : « Après deux saisons en Michelin Le Mans Cup et quelques courses d’ELMS en LMP3 l’année passée, mon objectif était de rejoindre à plein temps cette catégorie avec Cool Racing. J’ai beaucoup apprécié le travail accompli ensemble en 2020 et je suis heureux d’avoir pu concrétiser un accord. Je connais l’encadrement et leurs méthodes de travail et je sais que la saison se déroulera bien. Je suis impatient de prendre part aux courses de quatre heures et nous viserons de beaux résultats, avec des podiums ou plus en 2021 ! »

Les programmes de Cool Racing en Michelin Le Mans Cup et Ligier European Series seront annoncés prochainement. Cool Racing devrait faire l’impasse sur les 24 Heures du Mans cette année.