Convertir la Corvette C8.R en GT3 est une tâche relativement importante

La classe GTLM du championnat IMSA WetherTech SportsCar est confrontée à un avenir incertain, le programme d’usine de Porsche devant se terminer à la fin de la saison 2020, laissant théoriquement Corvette Racing et potentiellement BMW seuls avec des GTE pour 2021 (plus d’explications ICI).

Cela a relancé les discussions sur la convergence GT ou sur la possibilité de voir l’élimination totale des voitures GTE si l’IMSA décidait d’adopter une catégorie professionnelle pour les GT3. Corvette Racing prend le sujet très au sérieux. Si cela devait arriver, la conversion de la Corvette C8.R GTLM en spécifications GT3 ne se ferait pas du jour au lendemain, selon le directeur de l’équipe Corvette Racing, Ben Johnson.

Bien que des tables rondes sur un éventuel changement de catégorie n’aient pas encore eu lieu, Ben Johnson a réaffirmé l’engagement de Corvette dans la compétition automobile de haut niveau.

“La feuille de route et le plan ne sont pas encore formalisés à ce stade”, a-t-il déclaré. “Il y a pas mal de discussions qui doivent avoir lieu pour comprendre à quoi ressemblera l’avenir des courses de GT. Y aura-t-il une continuation de la catégorie GTE ? Y aura-t-il une certaine convergence ? Notre priorité est de nous assurer que nous pouvons continuer à présenter Corvette au plus haut niveau, que ce soit en IMSA, en WEC ou aux 24 Heures du Mans. Cela nécessite des efforts de la part des usines qui exposent la voiture et démontrent son potentiel. C’est sur cela que la Corvette a été construite, la connexion piste-route de la voiture et vice-versa. Notre principale priorité est de maintenir ce niveau de connexion !”

Interrogé par Sportscar365 sur le nombre de changements nécessaires pour que la nouvelle Corvette à moteur central de 2020 puisse être considérée comme une voiture GT3, Ben Johnson répond :

“En ce qui concerne le changement, c’est une tâche relativement importante de s’assurer que vous changez la voiture en version GT3. Ce n’est pas quelque chose de simple qui peut être fait en un temps relativement court. Changer une voiture de GTE à GT3 n’est pas aussi simple que de changer les vignettes d’homologation, malheureusement. Il y a beaucoup de travail pour s’assurer que vous respectez toutes les règles techniques de la plateforme GT3. L’avenir des courses de GT est évidemment crucial pour Corvette. Nous nous y sommes engagés et nous trouvons que la compétition GT fait partie intégrante du produit Corvette. Nous continuerons à travailler avec l’IMSA, l’ACO et la FIA pour construire l’avenir du GT”.

Ben Johnson a confirmé que l’équipe examinait le nouveau règlement GT3 de la FIA, qui devait être publié en 2022, mais qui, selon toute vraisemblance, sera probablement reporté à 2023. BMW a déjà construit une nouvelle voiture conforme au règlement et la M4 GT3 devrait participer à plusieurs courses l’année prochaine.

“Il y a une mise à jour du règlement pour la GT3 dans le futur. C’est à peu près tout ce qui a été fait jusqu’à présent. Nous pouvons établir une feuille de route à long terme avec tous les organismes”.

Il a aussi admis que la convergence devrait “avoir un sens” pour Corvette et a fait allusion à l’idée de faire fonctionner deux spécifications différentes de voitures, si l’IMSA et le WEC avaient des structures de classe différentes.

“Tout dépend des différences”, a-t-il déclaré. “En ce moment, il y a des différences de carrosserie entre le sprint et Le Mans (pour les GTE). Si quelque chose comme cela devait avoir lieu, il faut que ce soit quelque chose de réalisable et qui ne change pas complètement la voiture, sinon vous seriez dans une situation où vous auriez une voiture GTE et une voiture GT3”.