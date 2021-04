CMR confirme deux Bentley en Sprint

Après Monza en Endurance, Magny-Cours accueillera la semaine prochaine l’ouverture de la saison Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS dans sa version Sprint.

A cette occasion, CMR alignera deux Bentley Continental GT3, une en Pro, l’autre en Silver. L’écurie de Sabine et Charly Bourachot fait dans le sang neuf pour cette saison 2021 en Sprint.

On retrouvera Stéphane Richelmi et Benjamin Lessennes sur la Bentley Continental GT3 #107. Le Monégasque est plutôt habitué jusque-là au pilotage d’un prototype LMP2 même si on l’a vu sur une Audi/WRT il y a quelques années. Quant au pilote belge Benjamin Lessennes, il arrive de la catégorie GT4 où il a décroché la couronne en FFSA GT (Silver) la saison dernière. Il était au départ des Total 24 Heures de Spa 2020 sur la BMW M6 GT3/Boutsen Ginion Racing. Le tandem roulera en Pro.

Du côté de la Bentley qui évoluera en Silver, Pierre-Alexandre Jean sera à nouveau de la partie dans la GT3 du team alésien. Le Français aura à ses côtés Ulysse de Pauw. Le Belge, âgé de 19 ans, était l’année dernière en British F3 où il a pris la 3e place du championnat.