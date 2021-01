Claude Galopin : « Le Mans est à la course ce que l’Everest est à l’alpinisme »

Fidèle parmi les fidèles à Henri Pescarolo, Claude Galopin avait le rôle d’ingénieur en chef aux 24 Heures du Mans 2005, l’année de la deuxième place de Manu Collard, Jean-Christophe Boullion et Erik Comas à deux tours de l’Audi ‘américaine’ victorieuse. Claude Galopin était un acteur majeur du programme Pescarolo-Judd Evo ‘hybride’.

Les pilotes qualifient souvent les 24H du Mans comme la course la plus difficile au monde. Est-ce la même chose pour les ingénieurs ?

« Pour les ingénieurs, Le Mans est incontestablement la course la plus difficile du monde. Cette épreuve est aux autres rendez-vous du calendrier ce que l’Everest est à l’alpinisme. Il n’y a pas de circuit plus long alternant hautes et basses vitesses, le niveau de performance est extrêmement élevé. C’est unique. »

