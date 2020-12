Clap de fin sur la saison 2020 de l’Ultimate Cup Series

Communiqué de Presse :

GT Sprint, course 1 : Christian Machate (G2 Racing AG) vainqueur sur tapis vert

Parti en pole position au volant de la Renault R.S. 01 #4/G2 Racing AG, Marc Waechter a bouclé les 11 tours de course en tête de la course. Le pilote suisse a cependant perdu la victoire à l’issue de la course après les vérifications techniques lors desquelles la voiture s’est avérée plus légère que le poids minimum imposé. La voiture a donc été disqualifiée et la victoire est finalement revenue à son équipier et compatriote Christian Machate sur la Renault #8. Auteur d’un excellent départ, passant de la 7e à la 2eplace au premier virage, Mauro Ricci termine cette première sur la deuxième marche du podium pour le compte de la Mercedes-AMG GT3 #61/AKKA ASP. Le podium du classement général est complété par Christian Gell qui évolue dans la catégorie UGT au volant de la Ferrari 458 Challenge Evolution #29/G2 Racing AG.

La victoire de la catégorie UGTC, très disputée durant les 25 minutes de course, est également revenue sur tapis vert à Ugo Gazil sur la Porsche 991 Cup #91/Martinet by Alméras au détriment de David Sarny (Berto) qui a écopé de 30 secondes de pénalité pour ne pas avoir purgé son drive through réglementaire compte tenu de sa catégorisation.

Fred Caprasse s’impose dans la catégorie UTCR au volant de la Peugeot 308 RC #277/JSB tandis que Xavier Guyonnet décroche les honneurs en catégorie 308 Cup.

Enfin, Simon Escallier s’impose en UGTX avec la Porsche Cayman GT4 #27/ABM.

GT Sprint, course 2 : la victoire décrochée par Marc Waechter (G2 Racing AG)

Les concurrents en lice dans le plateau GT Sprint ce week-end dans le Var s’élance pour 25 minutes avec un départ lancé, sous l’impulsion du poleman Christian Machate (G2 Racing AG). Le meilleur départ est à mettre au profit d’Ugo Gazil qui déborde tous les pilotes qui le précèdent sur la grille. Le pilote de la Porsche 991 Cup #91/Martinet by Alméras prend rapidement le large, mais est freiné par une décision de la direction de course. Ugo Gazil écope en effet d’un drive through pour avoir anticipé le départ. Une fois le leader aux stands, le leadership est récupéré par Milan Petelet qui a aussi été très efficace au départ alors qu’il s’élançait en 6e position.

Au fil des tours, la hiérarchie s’affine et Marc Waechter hausse le ton au volant de la Renault R.S. 01 #4/G2 Racing AG. Il se défait de la Porsche Cup #72/ABM de Milan Petelet et s’en va chercher la victoire au général et en UGTFREE. Philippe Colançon a hissé la Ferrari 458 #17/Duqueine au 2e rang et s’impose dans la catégorie UGT. Milan Petelet, vainqueur en UGTC, grimpe sur la 3emarche au scratch.

Simon Escallier récidive ce samedi en s’imposant pour la 2e fois consécutive en UGTX à bord de la Porsche Cayman GT4 #27/ABM.

Team Clairet Sport remporte une double victoire en 308 Cup ainsi qu’en UTCR.

P3/CN – Evo, course : Bruce Jouanny, Antoine Doquin et Cool Racing l’emportent au bout du suspense

Cool Racing a monopolisé la première ligne de la grille de départ de cette manche finale du plateau Proto. Pour leur toute première course en LMP3, Sébastien Baud et Théo Chalal ont signé la meilleure moyenne sur la Ligier JS P320 #37 juste devant leurs équipiers Antoine Doquin et Bruce Jouanny sur la Ligier #69. Chez les CN, la meilleure performance et la pole sont à mettre à l’actif de l’équipage de la Norma M20 FC #71/ANS Motorsport.

Avec un départ diurne et une arrivée nocturne, cette ultime manche s’annonce passionnante avec une météo clémente. Les concurrents nous ont tenu en haleine toute au long des 4 heures de course et le suspense a atteint son paroxysme dans la dernière demi-heure avec un duel au sommet !

Parti en pole, Sébastien Baud a réalisé un très bon début de course, mais a provoqué la première neutralisation suite à une sortie de piste. Le jeune homme a perdu le contrôle de la Ligier #37 quelques minutes après le départ ; c’est l’abandon pour cet équipage. La course sera ensuite neutralisée une deuxième fois peu avant la fin de la première heure lorsque la Ligier #16/BHK Motorsport s’est immobilisée sur le bord de la piste à cause d’un problème technique.

Certaines équipes ont saisi l’opportunité pour opter pour des choix stratégiques audacieux en vue de la fin de course. Julien Gerbi et Petru Florescu abordent la dernière heure en tête au volant de la Ligier #10/Team Virage grâce une très bonne lecture de la course et un bon niveau de performance des deux hommes qui roulaient pour la première fois ensemble.

La hiérarchie s’affine à mesure des derniers passages par les stands et le duel pour la victoire finale se profile alors entre les Ligier JS P320 #69 du Cool Racing et #88 du Team Virage. Bruce Jouanny est alors en tête de la course dans le 100e tour, mais voit les phares de la Ligier #88 pilotée par Julien Falchero se rapprocher dans ses rétros. L’écart entre les deux hommes se stabilisent dans les derniers instants.

Pour sa toute première course de la saison en Ultimate Cup Series, Bruce Jouanny s’impose sous le drapeau à damier avec son jeune coéquipier Antoine Doquin, âgé de seulement 16 ans. Le duo offre la première victoire de la saison au Cool Racing, la troisième d’une Ligier en quatre courses. Malgré tous les efforts de Julien Falchero, la Ligier #88, également emmenée par Miguel Cristovao et Julian Wagg, termine 2e à 3,185 secondes des vainqueurs ! Team Virage, qui réalise un double podium avec la 3e place LMP3 de la Ligier #10, s’assure du titre 2020.

La catégorie CN a été dominée par Jean-Philippe Jouvent, Nicolas Marroc et Xavier Fort au volant de la Norma M20 FC #71 d’ANS Motorsport. Le trio parti en pole position n’a commis aucune erreur et a fait preuve d’une excellente lecture de la course pour s’imposer une deuxième fois cette saison, avec plus d’un tour d’avance sur la Norma #777 du Lamo Racing. ANS Motorsport, qui a remporté toutes les courses depuis le début de saison, se voir auréoler du titre CN AT (atmosphérique).

Le développement des jeunes prototypes CN EVO s’est poursuivi ce week-end et les progrès sont significatifs notamment en termes de fiabilité. La victoire dans cette catégorie est revenue Philippe Maurin, Christophe Girardot et Guillaume Veyrat chez MC FI.

GT Sprint, course 3 : Marc Waechter s’impose, G2 Racing AG réalise un doublé

De la pole position à la plus haute marche du podium, Marc Waechter n’a pas commis d’erreur pour s’imposer en ce dimanche matin. Le pilote de la Renault R.S. 01 #4/G2 Racing a néanmoins dû résister au retour de la Porsche 991 Cup #91/Martinet by Alméras d’Ugo Gazil, une nouvelle fois très en verve, mais coupé dans son élan pour effectuer son drive through réglementaire, puis au retour de Christian Machate sur l’autre Renault du G2 Racing AG.

Les deux pilotes suisses ont terminé les 12 tours de course roues dans roues avec une gestion du trafic plus favorable à Christian Machate. Ce dernier n’a toutefois pas eu l’occasion de porter une attaque sur Marc Waechter qui s’impose pour seulement 277 millièmes d’avance sur son équipier.

Philippe Colançon a fait cavalier seul durant toute la course et termine sur la troisième marche du podium scratch tout en s’imposant dans la catégorie UGT au volant de la Ferrari 458 #17/Duqueine.

A défaut de pouvoir jouer la victoire au général compte tenu de la pénalité dû à sa catégorisation SIlver, Ugo Gazil s’impose une nouvelle fois en UGTC, devant Cédric Mezard, lui aussi pensionnaire du Martinet by Alméras.

La catégorie UGTX a été dominée par Simon Escallier sur la Porsche Cayman GT4 #27/ABM alors que la victoire UTCR revient à la Peugeot 308 RC #277/JSB emmenée par Fred Caprasse. Victoire de Xavier Guyonnet (Team Clairet Sport) en 308 Cup.

GT Endurance : Jean-Paul Pagny, Thierry Perrier, Jean-Bernard Bouvet et Visiom règnent en maître

Les qualifications du plateau GT Endurance ont vu Jérôme Policand et Mauro Ricci établir la meilleure moyenne, synonyme de pole position. Le duo de la Mercedes-AMG GT3 #61/AKKA ASP, qui fait ses débuts en Ultimate Cup Series à l’occasion de cette finale, s’élance donc en première ligne aux côtés de la Renault R.S 01 #17/Autosport GP.

Avec près de 40 voitures, cette grille de départ du GT Endurance a fière allure ! Les concurrents terminent les deux tours de formation et s’élancent ainsi pour 4 heures de course, 3 heures pour la catégorie UGTC*. La Renault R.S. 01 #45/AB Sport Auto prend le meilleur départ et vire en tête au premier virage.

La course est neutralisée quelques secondes plus tard suite à un accrochage entre l’Audi RS3 LMS #35/Motorsport Development et l’Alpine A110 #89 du Chazel Technologies Course. La voiture de sécurité intervient afin de permettre l’évacuation de l’Alpine très endommagée. Dès lors, les stratégies se mettent en place avec des premiers arrêts aux stands, notamment du côté des leaders du championnat, la Ferrari 488 GT3 Evo #1/Visiom, contrairement aux trois voitures de tête, la Renault #45, la Renault #17 et la Mercedes #61.

La lutte reprend de plus belle entre les différents protagonistes de chaque catégorie, y compris au classement général. Eric Cayrolle, sur la Renault #45, et Milan Petelet, sur la Renault #17, se livrent un duel intense pour la première place. Ce duel prend une tournure tragique lorsque les deux autos se percutent avant la fin de la première heure. La Renault #17 est endommagée à l’avant gauche, parvient à rentrer à son garage, mais l’abandon est inévitable. Pendant ce temps-là, la Renault #45 mène toujours et ce, jusqu’à la mi-course.

La Ferrari #1 tire son épingle du jeu avec Jean-Paul Pagny qui retrouve les commandes de la course dans le 59e tour après un excellent relais de Thierry Perrier. Dès lors, la Ferrari ne sera plus rejointe d’autant que sa plus proche rivale, la Renault #45 est en proie à des problèmes techniques. A l’amorce de la dernière heure, Jean-Bernard Bouvet possède une avance conséquente et s’envole vers une 3e victoire cette saison, synonyme de deuxième titre consécutif en GT Endurance pour l’équipage de la Ferrari #1/Visiom !

Mauro Ricci et Jérôme Policand ont fait un sans-faute pour leur pige au Castellet en terminant deuxièmes à 39 secondes des vainqueurs avec la Mercedes #61/AKKA ASP. Le podium UGTFREE est complété par l’équipage de la Ferrari #8/Kessen, composé de LMDV (Leonardo Maria Del Vecchio), Alessandro Cutrera et Marco Talarico.

La troisième marche du podium scratch est occupée par les pilotes de la Lamborghini Huracan GT3 #666/ABM, Stéphane Louard, Simon Escallier et Lucas Valkre, vainqueurs en UGT !

Grâce à une très belle prestation d’ensemble, Fabien Michal, triple Champion de France FFSA GT, accompagné par Jean-Paul Dominici et Fabrice Bect, s’impose en UTCR. L’équipage de la Volkswagen Golf TCR #14/Chazel Technologies Course termine par ailleurs à la 4e place du général.

Malgré quelques embuches, Valentin Simonet et Adrien Paviot, polemen, ont su faire la différence en piste avec la Ginetta G55 #88/Speed Car pour s’imposer en UGTX à l’issue de leur toute première course en Ultimate Cup Series !

La catégorie 308 Cup a été dominée par BRS Racing qui réalise un doublé grâce à ses deux équipages.

UGTC – 3 heures* : ABM de bout en bout

Partis en pole position, Sébastien Dussolliet ainsi que Sébastien Poisson ont tout simplement réalisé une course parfaite au volant de la Porsche 911 GT3 Cup #911/ABM, en bouclant la totalité des 73 tours couverts en tête ! Pierre Martinet et Gérard Tremblay, accompagnés exceptionnellement par Didier Calmels ce week-end, terminent seconds, mais raflent le titre UGTC grâce aux trois victoires qu’ils ont décroché cette saison !

* Les Alpine Cup et Mitjet 2L, inscrites en UGTC, ont pu aller au-delà de la durée de 3 heures pour les autres voitures inscrites en UGTC. Les Alpine Cup et Mitjet 2L étaient considérées comme invités et étaient transparentes au classement de l’épreuve.

GT Sprint, course 4 : la dernière de la saison pour Marc Waechter (G2 Racing AG)

23 voitures prennent part à cette toute dernière course du week-end et de la saison. Marc Waechter, sur la Renault R.S. 01 #4/G2 Racing AG, grâce à ses précédents succès, s’élance en pole, mais se retrouve seul en première ligne suite au forfait de Franck Thybaud sur la Renault #45/AB Sport Auto.

Ugo Gazil profite à nouveau du départ lancé pour tirer son épingle du jeu et se porter à la hauteur des leaders. Dès les premiers virages, le jeune homme s’empare des commandes au volant de la Porsche 991 Cup #91/Martinet by Alméras. Derrière lui, la bataille fait rage pour la 2e place avec Marc Waechter sous la pression de la Porsche Cup #72/ABM de Milan Petelet. Ce dernier se retrouve ensuite dans la position du « chassé » face à Christian Machate sur la Renault #8/ G2 Racing AG.

Le leader Ugo Gazil s’engouffre dans la voie des stands pour purger son drive through dû à sa catégorisation Silver et perd les commandes, récupérées par Marc Waechter. Suivi de près par son équipier Christian Machate, Marc Waechter s’impose au terme des 12 tours de course, avec seulement 1,239 seconde d’avance. Malgré sa pénalité, Ugo Gazil décroche un podium scratch et sa 3e victoire UGTC ce week-end !

Aux avant-postes en début de course, Philippe Colançon a été contraint à l’abandon au volant de la Ferrari 458 #17/Duqueine. La victoire de la catégorie UGT est donc revenue à la Porsche #57 de Speed Classic.

Carton plein pour Simon Escallier qui décroche une quatrième victoire en UGTX pour le compte de la Porsche Cayman GT4 #27/ABM.

La catégorie UTCR a été dominée par la Peugeot 308 Cup #66 du Team Clairet Sport tandis que Xavier Guyonnet a fait la différence en 308 Cup.

Les classements sont ici