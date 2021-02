Chronique François Perrodo : “Manu, Manu où es-tu ?”

Bonjour à tous,

Je n’avais pas prévu de reprendre ma plume d’ici la première course WEC, mais Laurent Mercier m’a remonté vos commentaires suite aux annonces du plateau WEC :

Ouais, elle est peut-être jolie la voiture de Perrodo, mais il est où Manu?

Pourquoi Manu ne roule pas en WEC?

Ils sont champions du monde à deux reprises et Manu n’est pas reconduit???

Manu ci, Manu ça, je suis pas marié avec Manu moi, le concept de CDI n’existe pas encore pour les pilotes pro, ok! Bon, plus sérieusement cette décision est non seulement bien plus importante qu’un peu de chrome sur la Ferrari (elle est belle hein?) et mérite en effet des explications aux fans de la Légende.

Comme aime souvent le répéter Manu : Une bonne tête de gagnant!!!

La faute, chères lectrices et lecteurs, à…. la FIA (pour changer…) et son brillant système de catégorisation de pilotes. Je refais un bref bilan de la saison passée : Manu et moi avons fait le job (juste) et ce titre c’est le Flying Dane (Nicklas Nielsen, ndlr) et les Macaronis d’AF Corse qui sont allés le chercher, l’endurance est un sport d’équipe et, cette saison-là, c’est eux qui ont fait la différence.

Donc, forcément quand Ferrari me contacte en décembre pour me dire : le GTE-Am est important pour nous et, si tu souhaites te battre pour conserver ton titre en 2021, tu peux avoir Nicklas. C’est un peu comme quand on vous propose de faire équipe avec Cristiano Ronaldo ou Daniel Carter, ça ne se refuse pas.

Bravo Racetivity, premières 24h, super boulot, hâte de remettre ça en 2022. Objectif podium en Am!

Le plan était bon, je prends Nicklas comme Gold et Manu comme Silver car il aura 50 ans en avril. Sauf que le comité de catégorisation en a décidé autrement, rien à faire, le verdict est sans appel, Manu restera Gold en 2021. C’est regrettable, mais Manu est non seulement un grand sportif et c’est aussi un garçon doté d’une intelligence rare chez un pilote. La saison de WEC ramenée à six manches nous permet donc de tenter notre chance en ELMS avec un équipage qui sera solide vu que notre Silver sera Alessio Rovera, champion Italian GT 2020, dont la vitesse de pointe n’est plus à prouver.

Alessio sera également notre Silver en WEC, l’objectif est clair, conserver le titre, je pense que ça va être très dur, notamment avec des concurrents comme TF avec Keating/ Fraga/ Pereira, Perfetti ou encore mon ami “Paulo le gros asticot” qui sauve l’honneur pour ces gros lâches d’Aston Martin Racing (une seule voiture inscrite en WEC alors qu’ils gerbent des centaines des millions en F1, booooooo!).

Je l’ai dit et le répète : le GTE-Am en WEC est devenu la référence du sport auto pour les Am, le plateau 2021 est magnifique. J’en profite pour féliciter mon pote Matthieu (Vaxiviere) qui vient d’être officialisé sur l’Alpine #36 en Hypercar. Gros équipage, grosse équipe, objectif les 24 Heures du Mans, mon ami !!!

FP1 à Londres Heathrow, very low grip…

Donc voilà, vous savez tout : certes Manu ne sera pas en WEC cette année, mais qui sait, peut-être fera-t-il quand même ses 25e 24 Heures du Mans? Pour nous, l’objectif est clairement le titre en ELMS. L’année prochaine votre petit Manu chéri aura 50 ans passés et nous ferons sûrement un équipage en WEC (si je décide de continuer), c’est bon? Vous êtes contents ?

Merci aux copains d’être venus nous encouragés, merci aux organisateurs pour un évènement exceptionnel vu les circonstances.



En attendant, nous rentrons tout juste de Dubai où nous avons participé aux 24 Heures. Un week-end vraiment parfait ! Un équipage dans le pur esprit Pro-Am avec Manu, Matthieu, mon beau frère Charly qui débute en sport auto et moi-même.

Bravo Charly! Brillantissime, premières 24h, pas une erreur, des chronos solides, forza pour cette saison bobro!

Franchement c’était top, super circuit, du beau monde avec de belles bagarres en piste, Racetivity a rendu une copie parfaite (retenez ce nom chers lecteurs) tout comme mon “beauf” qui m’a vraiment impressionné. Nous avons tous roulé six heures chacun, aucun pépin en piste (quel tank cette Merco quand même) et Dubai s’est révélé être une destination très accueillante en ces temps compliqués. Hâte de revenir l’année prochaine en catégorie AM (avec Manu comme Silver) et repartir à dos de chameau!

Merci Ben, superbe déco !

De plus, Dubai était une superbe destination, nous y avons découvert des lieux magiques et hallucinants, ils appellent ça des restaurants : il y a plein de gens qui se parlent entre eux, qui socialisent, qui rient, qui trinquent ensemble, on nous remet un grand livret qu’ils appellent menu sur lequel sont décrits des plats, on peut même les commander et quelques minutes plus tard, nous avons de la nourriture devant nous, c’est absolument incroyable!!!!!

Complètement hors sujet mais c’est ma chronique. Voici le quartier de mon bureau à Londres le 20 décembre dernier, ça serait bien qu’on arrête de nous prendre pour des c….

Prochaine course Portimão ! Sebring OUT ! Le WEC a tranché et ils ont bien eu raison, la plupart des teams sont tout de même basés en Europe, décision logique vu les circonstances. Perso, je suis ravi, je préfère mille fois Portimão à Sebring, aussi bien la ville que le circuit.

Nico l’ostéo, égal a lui-même. Le gars a dû bosser une heure puis s’est auto promu team manager et est parti à la plage… No comment.



Hâte de découvrir la GR010, comme beaucoup d’entre vous, j’ai été un peu déçu des premières photos, en fait, c’est une LMP1 la caisse ! Toyota a exploité le règlement et c’est de bonne guerre, mais c’est dommage, je rêvais de voir le retour en piste des monstrueuses GT1 à la sauce 2021 comme les mythiques Toyota GT-One, 911 GT1, CLK-GTR, etc… Cependant, l’optimisme est de rigueur : Porsche, Audi, Acura, Peugeot, Alpine, Ferrari, etc, etc…

ENDURANCE IS BACK!!!

Gardons le moral, battons-nous et je l’espère revoyons nous bientôt (au Mans?) pour partager notre passion.

Kenavo

François