Charles Leclerc et Pierre Gasly intéressés par les 24 Heures du Mans

Les 24 Heures du Mans Virtuelles auraient-elles créé de nouvelles vocations ? En tout cas, deux pilotes de Formule 1, Pierre Gasly (Scuderia Alpha Tauri Honda) et Charles Leclerc (Scuderia Ferrari), en font partie…

Pierre Gasly pilotait ce week-end une ORECA 07 #24 de Veloce Esport 1 avec Jean-Eric Vergne, Jarno Opmeer et Isaac Gillissen. Les quatre hommes ont terminé 5e au classement général, à un tour des vainqueurs (Rebellion Williams Esport). A l’issue de l’épreuve, il a déclaré qu’il ne serait pas contre une participation aux 24 Heures du Mans à l’avenir. « C’était vraiment une très bonne expérience et j’ai apprécié. Ça m’a fait plaisir de rouler avec Jean-Eric, Isaac et Jarno. Nous terminons à la cinquième place (…) et nous pouvons être heureux de ce résultat, c’était une belle course. Nous avons eu de bonnes bagarres et c’était intense jusqu’à la fin. J’étais presque plus stressé que pour une vraie course car je déteste ne pas avoir le contrôle. La prochaine fois, j’espère que je participerais à la course en réel parce que c’était vraiment cool. J’ai vraiment hâte que la saison reprenne. Les 24 Heures du Mans Virtuelles m’ont bien chauffé », a expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par F1Only.fr.

Charles Leclerc, de con côté, a déclaré que cette expérience virtuelle l’avait convaincu de disputer cette course en réalité un jour. Ce week-end, le pilote Ferrari F1 était au volant d’une Ferrari 488 d’AF Corse (#52) qu’il partageait avec Antonio Giovinazzi, pilote F1 chez Alfa Romeo, Enzo Bonito et David Tonizza, deux pilotes virtuels de la Scuderia. Ils ont fini 18e en GTE. « J’ai toujours regardé cette course. C’était l’occasion cette année de la faire virtuellement avec l’idée de la disputer en réalité un jour. C’était une expérience au top. J’ai pris énormément de plaisir et voir autant de pilotes de F1, de Formule E réunis pour disputer une seule et même course, c’était incroyable. » A la question, vous verra-t-on un jour sur la grille des 24 Heures du Mans, le Monégasque a répondu : « J’espère vraiment ! C’est un rêve depuis que je suis tout petit de pouvoir participer aux 24 Heures du Mans donc c’est clairement un de mes objectifs. » On sait que Ferrari regarde, entre autres, du côté du LMDh, donc affaire à suivre !