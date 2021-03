Cédric Oltramare chez Cool Racing

Entre European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup et Ligier European Series, Cool Racing sera bien occupé sur les différents meetings ELMS cette saison.

L’écurie suisse confirme la présence d’une Ligier JS2 R pour Cédric OItramare.

Nicolas Lapierre, team manager, se réjouit d’accueillir un nouveau pilote chez Cool Racing : “Nous sommes ravis de participer à la Ligier European Series 2021 et de donner à Cédric cette chance de courir. Nous avons hâte de voir ses performances en piste. C’est un grand championnat pour donner aux jeunes pilotes l’occasion de faire leurs premiers pas dans la course d’endurance avec la Ligier JS2 R et nous sommes très heureux à l’idée de débuter en avril.”