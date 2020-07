Carlos Tavares essaie le prototype à hydrogène de Mission H24

Carlos Tavares, Président du Groupe automobile PSA, a pris ce vendredi le volant du prototype de course électrique Hydrogène LMPH2G du programme MissionH24. Pour rappel ce projet est initié par l’ACO, organisateur des 24 Heures du Mans, et GreenGT, spécialiste de la mobilité électrique-hydrogène. Le but de MissionH24 est préparer l’introduction d’une catégorie réservée aux véhicules de course à propulsion électrique-hydrogène lors des 24 Heures du Mans 2024.

Sur la piste “autoroute” de Linas Montlhéry , à quelques trente kilomètres de Paris, le PDG de PSA, a pu goûter à la conduite d’une voiture de course à Hydrogène. Carlos Tavares suit ce projet et toutes les étapes depuis son lancement. Il faut aussi dire que le proto LMPH2G est basé sur un châssis ADESS. L’équipe Green GT lui avait toujours dit que, si un jour il désirait l’essayer, il était le bienvenue. Ce jour est donc arrivé à sa demande personnelle, faut-il le préciser, et non au nom de Peugeot !

Dès 13 h 30, Norman Nato, pilote de développement de performances de la LMPH2G et pilote Rebellion Racing en LMP1 en WEC, a fait quelques tours d’installation, historie de vérifier que tout fonctionnait bien.

Ensuite, Carlos Tavares est monté en passager au côté du pilote français. Une fois installés, les hommes ont échangé sur les sensations à l’intérieur du proto, de sa maniabilité, des procédures à respecter et, bien sûr, la technique, le patron de Peugeot étant fan de trois choses comme il l’a précisé : ” j’adore les voitures, j’adore les voitures de courses, j’adore la technologie et, ce vendredi, les trois sont réunies !” Les deux hommes sont ensuite partis pour une série de cinq tours…

A leur retour, ils ont débriefé avec l’équipe technique avant que Carlos Tavares ne prenne seul le volant du prototype Mission H24. Il est parti pour deux séries de cinq tours ce qui représente environ 25 kilomètres, de quoi déjà se faire néanmoins une idée sur cette technologie. Après deux boucles à allure modéré, il a vite pris la mesure du proto LMPH2G et a commencé à sérieusement accéléré le rythme. Il faut rappeler que Carlos Tavares dispute des courses Historiques. Il a notamment pris part à Le Mans Classic 2018 au volant d’une Lola T70…

A l’issue de ces deux séries de tours, il s’est montré ravi de cette première expérience. Endurance-Info a eu le plaisir d’être convié à ce roulage qui se déroulait en très petit comité et de pouvoir rencontrer Carlos Tavares après le test. Nous avons pu échanger avec lui sur ses impressions sur ce prototype à Hydrogène, sur cette nouvelle technologie et avons, bien entendu, abordé le sujet du programme Hypercar en Endurance. L’interview du PDG de Peugeot vous sera très vite proposée…

Étaient également présents Jean-Michel Bouresche, Directeur des Opérations du Programme MissionH24 et Team Principal de l’écurie H24Racing et Pierre-Lou Fleury, Team Manager de H24Racing ainsi que les membres de l’équipe technique-piste de H24Racing (ingénieurs et mécaniciens).