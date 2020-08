Café Endurance-Info à 20h

Une fois n’est pas coutume, Endurance-Info vous propose un café un mardi en fin de journée à 20h.

Avec Thomas Bastin, nous reviendrons sur la reprise des championnats, les 24 Heures du Mans qui approchent et on en profitera pour pousser un coup de gueule sur les plaintes incessantes pour tout et n’importe quoi. Avec cette situation sanitaire compliquée, la meilleure chose à faire est de profiter du sport automobile, que ce soit sur place ou à distance.

Comme d’habitude, vous pourrez poser vos questions en live sur la page Facebook Endurance-Info

Rendez-vous ici-même à 20 heures…