British GT : un plateau record de 38 GT pour la finale !

Réunir un plateau de 38 GT pour la finale Intelligent Money Brititsh GT de Silverstone qui prend pour l’occasion le nom de Silverstone 500 (course de trois heures) relève du miracle. L’équipe emmenée par Benjamin Franasovici a réussi son pari pour le premier week-end de l’Angleterre dans son deuxième confinement. L’exploit est d’autant plus remarquable.

Sam De Haan et Patrick Kujala (Mercedes-AMG GT3/RAM Racing) arriveront aux commandes du championnat avec 6 points d’avance sur Rob Collard et Sandy Mitchell (Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport). Adam Balon et Phil Keen (Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport) peuvent encore jouer un rôle au même titre que James Baldwin et Michael O’Brien (McLaren 720S GT3/Jenson Rocket Team RJN).

Le plateau de cette finale 2020 comprendra 20 GT3, 13 GT4 et 5 GTC sur les 18 virages de l’Arena GP qui reçoit l’ultime manche du British GT pour la première fois depuis 2011. La série n’avait plus accueilli autant de GT3 depuis Donington 2014 et autant de GTC depuis Croft 2007. Avec 38 autos, le nombre d’engagés est supérieur (+3) à ce qui était prévu avant les problèmes du printemps dernier. Les autos qui viennent en renfort seront transparentes pour les points au championnat.

Si le titre n’est pas joué au général et en Silver Cup, il en est de même en Pro-Am avec deux tandems qui se tiennent en 1 point : Balon/Keen (176) et Loggie/Buurman (175).

On compte huit renforts dans la catégorie GT3 : Garage 59 (Aston Martin Vantage GT3), Jenson Rocket Team RJN (McLaren 720S GT3), 2 Seas Motorsport (McLaren 720S GT3), Balfe Motorsport (McLaren 720S GT3), Ultimate Speed (Aston Martin Vantage GT3), TF Sport (Aston Martin Vantage GT3), Optimum Motorsport x2 (McLaren 720S GT3). A noter que Jenson Team RJN, 2 Seas Motorsport et Optimum Motorsport avaient déjà une GT3 sur l’intégralité de la saison.

Cinq marques seront en piste : Audi, Aston Martin, McLaren, Mercedes, Lamborghini. Ferrari et Porsche se partageront le gâteau en GTC.

Du côté du GT4, TF Sport et HHC Motorsport restent en lice pour la couronne Equipes. La finale s’annonce plus disputée au niveau du titre Pilotes avec cinq équipages qui peuvent encore mathématiquement être sacrés. Jamie Caroline et Daniel Vaughan (Aston Martin Vantage GT4/TF Sport) comptent 2,5 points d’avance sur Jordan Collard et Patrik Matthiesen (McLaren 570S GT4/HHC Motorsport). Quatre concurrents ne marqueront pas de points ce week-end : Balfe Motorsport #20 #22 (McLaren 570S GT4), Team Parker Racing (Mercedes-AMG GT4), Newbridge Motorsport (Aston Martin Vantage GT4).

McLaren, Toyota, Mercedes, Aston Martin, Ford et BMW seront en piste dans la catégorie GT4.

Timing du week-end (il faut rajouter 1h pour la France) :

Samedi 7 novembre

09:00 – 10:00: Essais Libres 1

11:25 – 12:25: Essais Libres 2

15:00 – 15:10: Qualif – GT3 & GTC Q1

15:14 – 15:24: Qualif – GT3 & GTC Q2

15:28 – 15:38: Qualif– GT4 Q1

15:43 – 15:53: Qualif – GT4 Q2

Dimanche 8 novembre

09:50 – 10:05: Warm-up

12:50 – 15:50: Course

Compte tenu du format de trois heures de course, il n’y a pas de fenêtre pour les arrêts sachant qu’un pilote ne peut pas rouler plus de 100 minutes. Suite au précédent meeting de Snetterton, plusieurs équipages GT3 et GT4 devront respecter un temps dans les stands lors du dernier arrêt :

20s – #72 Barwell Motorsport – Balon/Keen

15s – #18 WPI Motorsport – Igoe/Caldarelli

10s – #69 RAM Racing – De Haan/Kujala

20s – #58 HHC Motorsport – Collard/Matthiesen

15s – #97 TF Sport – Caroline/Vaughan

10s – #95 TF Sport – Kibble/O’Brien

A noter que tous les équipages Silver GT4 devront en plus marquer un arrêt additionnel de 14 secondes lors du changement de pilote. Les équipages GT3 et GTC devront respecter un temps de 135 secondes (entrée/sortie des stands) et GT4 de 170 secondes.

Les records :

GT3 – 1m59.725s – Marco Sorensen – TF Sport Aston Martin V12 Vantage GT3 – 2018

GT4 – 2m12.263s – Jack Mitchell – Century Motorsport BMW M4 GT4 – 2018

La course sera diffusée en live streaming

La liste des engagés est ici