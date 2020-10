TF Sport sera de retour en British GT lors du prochain rendez-vous de Silverstone. L’écurie britannique de Tom Ferrier alignera une Aston Martin Vantage GT3 pour Tom Canning, champion GT4, et Giacomo Petrobelli.

L’Italien Petrobelli revient à la compétition après six ans hors des circuits. On l’a vu dans le passé en Blancpain Endurance Series sur une Ferrari 458 Italia GT3. Quant à Canning, il sort d’un meeting International GT Open à Spa avec Oman Racing with TF Sport.