British GT, Oulton Park : Proctor (McLaren) et Keen (Lamborghini) en pole

Les deux premières qualifications de la saison British GT 2020 sont tombées dans l’escarcelle de Lewis Proctor (McLaren 720S GT3/Optimum Motorsport) et Phil Keen (Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport).

Avec 1 millième d’écart entre Lewis Proctor et Jordan Witt (McLaren/2 Seas Motorsport), le British GT a connu son plus petit écart en qualif’. On aura donc deux McLaren en 1ère ligne. On retrouvera également deux McLaren en 2e ligne avec Angus Fender (2 Seas Motorsport) et James Baldwin (Jenson Team Rocket RJN). Il faut descendre au 5e rang pour trouver trace d’une autre GT3 qu’une McLaren, en l’occurence la Mercedes-AMG GT3/RAM Racing de Sam De Haan. Huit GT3 ont terminé dans la même seconde.

Si les McLaren ont dominé la Q2, les Lamborghini Huracan GT3 ont trusté les positions de tête de la Q2. Phil Keen a devancé une autre Huracan GT3/Barwell, celle de Sandy Mitchell. Deux Mercedes-AMG GT3 s’élanceront depuis la 2e ligne avec Yelmer Buurman et Patrick Kujala, tous deux pensionnaire du RAM Racing.

Le départ de la 1ère course sera donné à 13h15 (heure anglaise)…