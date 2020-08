British GT, Oulton Park : doublé des Lamborghini/Barwell dans la course 2

GT3

Dominé samedi par les McLaren, le Barwell Motorsport et les Lamborghini Huracan GT3 EVO ont répliqué dimanche dans la seconde manche du week-end à Oulton Park, avec la victoire de Phil Keen et de Adam Balon sur la Lamborghini #72.

Par la même occasion, Phil Keen a remporté sa seizième victoire en British GT sa seizième victoire en British GT, devenant ainsi co-recordman, à égalité avec Jonny Adam.

Phil Keen était parti depuis la pole position, avec à ses côtés la voiture sœur du Barwell Motorsport, la Lamborghini #78 de Sandy Mitchell et les deux voitures conservaient le même ordre. Ils étaient suivis d’une autre Lamborghini, la #55 JMH Auto de Marcus Clutton. Les Lamborghini Barwell s’échappaient et creusaient un écart important alors que Yelmer Buurman (Mercedes-AMG GT3 RAM Racing #6) parvenait à prendre le meilleur sur Clutton.

Mitchell était le premier à s’arrêter, relayé par Rob Collard, alors que Keen retardait au maximum son arrêt pour céder la place à Adam Balon. A la fin de son relais, Keen avait enchaîné les tours rapides, ce qui permettait à Balon de reprendre la piste détaché de Collard.

Peu après, un accrochage impliquant trois voitures – l’Aston Martin Vantage TF Sport #95, victorieuse la veille en GT4, la Bentley #66 du Team Parker et la McLaren 720S GT3 2 Seas Motorsport #92- entraîna l’entrée en piste du safety car. Les dégâts étaient importants et la course se termina derrière la voiture de sécurité jusqu’au terme des 60 minutes de course.

Keen/Balon étaient donc vainqueurs devant leurs coéquipiers Mitchell/Collard. La troisième place était pour la Mercedes RAM Racing #69 de Patrick Kujala/Sam De Haan , la Mercedes de Buurman/Ian Loggie ayant écopé d’une pénalité en raison d’une infraction pendant le pitstop, ce qui les relégua à la huitième place.

Le Top 6 était complété par un trio de McLaren, dans l’odre : Jordan Witt/Jack Mitchell (2 Seas Motorsport #10), Olli Wilkinson/Lewis Proctor (Optimum Motorsport #96) et les vainqueurs de la veille James Baldwin/Michhael O’Brien (Jenson Team Tocket RJN #2).

Baldwin/O’Brien sont en tête du classement pilotes avec 33 points contre 31 à Keen/Balon et 30 à Collard/S,Mitchell.

GT4

Euan Hankey et Mia Flewitt l’ont emporté avec la McLaren 570S GT4 #21 du Balfe Motorsport. Mia Flewitt est la première féminine à gagner une course du British GT depuis Flick Haigh en 2018.

Hankey avait la pole position mais s’était fait passer par la Vantage GT4 TF Sport #97 de Jamie Caroline , suivi de près par la seconde Aston Martin TF Sport, la #95 de Patrick Kibble. Les deux Vantage avaient un arrêt réglementaire plus long que celui de la McLaren de Hankey/Flewitt, ce qui permettait à Mia Flewitt de prendre le commandement.

L’intervention du safety car figea les positions, Hankey/Flewitt l’emportant devant l’Aston Martin TF Sport #97 de Caroline/Daniel Vaughan et la McLaren HHC Motorsport #58 de Patrik Mathiesen/Jordan Collard.

Au classement pilotes de la catégorie, Mathiesen/Collard sont leaders avec 33 points, à égalité avec Caroline/Vaughan, devant Hankey/Flewitt, 31.

Le classement de la course est ICI