Boutsen Ginion Racing fera rouler une BMW M6 GT3 ‘art car’ aux Total 24H de Spa

Communiqué de Presse :

La BMW M6 GT3 de Boutsen Ginion Racing illuminera cette année les Total 24 Hours of Spa (22-25 octobre) avec une superbe livrée créée par le célèbre artiste peintre Peter Halley.

Le design rend hommage au concept des BMW Art Cars, une riche tradition qui débuta en 1975 avec une collaboration entre le pilote français Hervé Poulain et le sculpteur américain Alexander Calder.

Le projet a réinventé la voiture comme une toile, mettant l’artiste au défi de repenser son approche créative pour un tout nouveau concept. Depuis, des personnalités comme Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jenny Holzer et Jeff Koons entre autres se sont pris au jeu en y ajoutant leur propre interprétation.

L’équipe belge Boutsen Ginion Racing rejoindra le mouvement des voitures artistiques, suite à une proposition du galeriste Alain Noirhomme, ayant chargé Peter Halley de créer un design unique pour la BMW M6 GT3. Cet artiste de renommée internationale était une figure essentielle de la scène néo-conceptualiste qui a surgi à New York dans les années quatre-vingt, son travail comportant souvent des figures géométriques de couleur fluo.

Ce style sera déterminant dans la livrée finale de la voiture, garantissant à Boutsen Ginion Racing une présence incontournable cette année sur les Total 24 Hours of Spa. Les deux tours d’horloge sont une compétition très spéciale pour l’ équipe belge qui se mesurera à un peloton international lors de la plus grande course d’endurance du pays.

L’épreuve phare du GT World Challenge Europe Powered by AWS et de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli se déroulera cette année pour la première fois en octobre. La livrée finale de la BMW Boutsen Ginion sera dévoilée lors des journées d’essais officiels de l’épreuve, qui se dérouleront à Spa-Francorchamps les 29 et 30 septembre.

Alain Noirhomme : “Je connais Peter Halley depuis que j’ai pour la première fois visité son studio new-yorkais en 1992 suivi de l’exposition de travail en Belgique jusqu’à la vente de ma galerie en 2013. Quand je lui ai demandé s’il aimerait relever le défi de créer la décoration d’une voiture de course, la réponse a été instantanément oui ! Peter savait tout sur le projet BMW Art Car, et était ami avec Frank Stella, qui avait conçu une Art Car en 1976. Toute l’équipe Boutsen Ginion a immédiatement adhéré au projet et nous sommes très honorés que Peter se soit autant impliqué. Il y a consacré un temps inimaginable, mais le résultat final est le fruit de son immense talent. Nous sommes impatients de l’accueillir sur les Total 24 Hours of Spa cette année.”

Peter Halley: ” Lorsque mon ancien galeriste, Alain Noirhomme, m’a fait cette proposition, je n’ai pas réfléchi bien longtemps avant d’accepter. Le projet m’a poussé à repenser ma façon de travailler et représente un nouveau défi. Je suis ravi que la voiture soit aux Total 24 Hours of Spa et j’ai hâte de suivre la course.”

Olivier Lainé, Boutsen Ginion Racing: “La proposition d’Alain Noirhomme de faire décorer notre BMW M6 GT3 par un artiste de renommée internationale m’a immédiatement séduite et m’est apparue comme un projet original et pleins de promesses. Les Total 24 Hours of Spa sont particulièrement importantes pour notre équipe et se lancer dans cette aventure avec notre BMW a été quelque chose de très spécial. Cette année, le moins que l’on puisse dire, c’est que notre voiture attirera beaucoup l’attention! “