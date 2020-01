Bentley Team M-Sport en IGTC avec deux Continental GT3

Bentley fait évoluer son programme GT3 cette année avec un effort sur les clients. Bentley Team M-Sport évoluera désormais en Intercontinental GT Challenge avec une paire de Continental GT3 qui recevront une nouvelle livrée verte. Les hostilités débuteront aux 12 Heures de Bathurst début février. Seb Morris, champion British GT avec la première version de la Continental GT3, sera de la partie sur la deuxième Bentley, avec à ses côtés Alex Buncombe et Oliver Jarvis. Les trois connaissent bien l’environnement Bentley.

Seb Morris a déclaré suite à sa belle “promotion” : ” Ça a été pour moi un parcours classique de compétition client au programme usine. J’ai couru pour la première fois avec Bentley Continental GT3 en 2016 pour le Team Parker Racing en British GT, que nous avons ensuite remporté. J’ai ensuite rejoint les Blancpain GT Series toujours avec le Team Parker, tout en continuant à disputer la série britannique avec JRM. Grâce à mes victoires en course avec les deux équipes, j’ai été sélectionné l’an dernier pour rejoindre l’équipe d’usine aux 24 Heures de Spa, puis aux 10 Heures de Suzuka. Aujourd’hui, je suis pilote à part entière de l’équipe d’usine en 2020. Bentley a promis de “nourrir le talent” à travers ses programmes, je suis impatient de commencer ma carrière en tant que Bentley Boy.”

La Bentley #109 de Seb Morris aux dernières 24 Heures de Spa.

La Bentley Motorsport Academy, mise en place avec Team Parker Racing, aura pour but de détecter les talents de demain. D’autres clients, qui rouleront en Bentley sur la scène européenne, seront annoncés sous peu. On sait déjà que Bullitt Racing sera en piste en Michelin Le Mans Cup et Team Parker Racing en British GT. Il n’est pas exclu de voir une équipe française rouler en GT World Challenge Europe.

Bentley Team M-Sport se consacrera à l’Intercontinental GT Challenge, si bien que c’est K-PAX Racing qui disputera le GT World Challenge Europe Endurance Cup avec deux Continental GT3. Le team américain fera ses débuts sur un programme européen. Jules Gounon sera sur la Bentley #3 avec à ses côtés Maxime Soulet et Rodrigo Baptista. La #9 sera confiée à Jordan Pepper, Andy Soucek et Alvaro Parente. Le Portugais entame sa 5e année de collaboration avec le team managé par Darren Law.

A noter que K-PAX Racing sera également présent en GT World Challenge America avec une Bentley qui roulera en Pro-Am avec Guy Cosmo et Patrick Byrne. Les deux roulent ensemble depuis plusieurs saisons.

Jim Haughey, propriétaire de l’équipe K-PAX Racing a déclaré : “K-PAX Racing court aux États-Unis depuis longtemps, et nous avons connu de nombreux succès ici. J’ai toujours eu un intérêt pour les courses d’endurance et, avec le statut actuel du World Challenge GT, nous avons l’opportunité de faire des courses d’endurance sur certains des circuits les plus emblématiques d’Europe. J’ai toujours voulu courir sur ces tracés. La force de notre équipe et notre relation avec Bentley Motorsport nous permet de faire courir deux voitures en Pro. Le moment était bien choisi pour faire le pas en 2020.”

Pour finir, Paul Williams, directeur de la compétition pour Bentley, a commenté : “Nous avons pris soin de développer et d’adapter notre programme de manière à ce qu’il soit durable pour nous et bénéfique pour nos nouveaux et anciens clients. Je suis très heureux que nous ayons attiré des équipes qui opèrent au plus haut niveau. Bentley Team M-Sport nous a permis d’élargir notre programme client et de construire les Continental GT3 nécessaires pour 2020, tout en préparant les 12 Heures de Bathurst et en planifiant un programme de tests complet qui profitera à toutes nos équipes.”