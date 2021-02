Ben Barnicoat confirmé chez Inception Racing with Optimum

Inception Racing with Optimum alignera une McLaren 720S GT3 en Asian Le Mans Series. Brendan Iribe et Ollie Millroy, habitués à rouler pour l’écurie de Shaun Goff, seront du voyage à Dubai et Abu Dhabi pour les quatre meetings de la saison asiatique.

Le tandem sera rejoint par Ben Barnicoat. Le Britannique a roulé la saison dernière en Asian Le Mans Series mais au volant d’un prototype LMP2. Inception Racing with Optimum a déjà roulé cette année aux Gulf 12 Hours, 24 Heures de Dubai et 6H d’Abu Dhabi.