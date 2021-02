Bas Leinders (Inception Racing) : “Il y a toujours une solution”

Inception Racing with Optimum est la première équipe à faire rouler une McLaren 720S GT3 dans une série Le Mans. Il y a eu la Michelin Le Mans Cup l’année passée à Monza et maintenant l’Asian Le Mans Series.

Depuis le début de l’année, l’écurie britannique dirigée par Shaun Goff et managée par Bas Leinders enchaîne les courses dans la péninsule arabique. Il y a d’abord eu les Gulf 12H, les 24 Heures de Dubai et les 6 Heures d’Abu Dhabi. C’est maintenant l’Asian Le Mans Series qui attend l’équipe britannique.

Avec Ben Barnicoat en chef de file, Ollie Millroy en bon Silver, et Brendan Iribe en Bronze qui ne cesse de progresser, Inception Racing peut nourrir de grandes ambitions. La course 1 à Dubai s’est soldée par une 2e place.

“Venir rouler aux Emirats Arabes Unis était prévu depuis un moment”, a déclaré Bas Leinders à Endurance-Info. “Le programme initial a changé car nous avons rajouté les 24 Heures de Dubai. Le plan était d’avoir deux McLaren différentes pour Bahrain et Dubai, mais le container avec la 2e auto est arrivé trop tard.”

Une fois la saison Asian Le Mans Series terminée, Inception Racing aura déjà disputé sept courses cette année, soit 58 heures de compétition. Cette année, les Britanniques pourraient avoir 20 week-ends de course.

“Nous avons un petit atelier ici à Dubai qui nous permet de travailler sur la voiture autos”, précise Bas Leinders. “Entre les meetings, toute l’équipe travaille beaucoup sur la remise en état de l’auto. L’équipe est très motivée.”

Aux Gulf 12H, la McLaren a connu un problème de frein et une fuite d’essence n’a pas permis de jouer devant à Abu Dhabi. En revanche, les 24 Heures de Dubai ont vu la McLaren prendre la 5e place en GT3-Am, la 10e au général.

Brendan Iribe continue de prendre de l’expérience avec l’envie d’aller aux 24 Heures du Mans, certainement en 2022. “Nous verrons en fonction du résultat de l’Asian Le Mans Series”, précise l’ancien pilote belge. “Brendan continue de progresser, il a débuté l’année passée en GT3. Pour Le Mans, il faudra se poser la question quand le moment sera venu. Ici, nous avons un bon pilote professionnel mais c’est le cas dans la majorité des équipages.”

La suite de la saison de Inception Racing with Optimum passera par la présence de deux McLaren 720S GT3 en International GT Open comme l’année passée. Le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS fait partie des réflexions. Quelques apparitions en Michelin Le Mans Cup ne sont pas à exclure.

“Depuis la fin de saison 2020, la voiture a passé une seule semaine à l’atelier”, explique Bas Leinders. “Ce n’est pas bon car il faut passer du temps pour la préparation. Il n’y a que comme ça qu’on peut éviter les soucis de fiabilité. Chaque GT3 a ses points forts et ses points faibles. On commence à bien connaître la McLaren. En 2020, nous n’avons pas rencontré le moindre problème en course. Nous avions pourtant reçu les autos juste avant le début de saison et il a fallu tenir compte de la situation sanitaire. Le mieux est de tout démonter pour bien comprendre la voiture. C’est ce que l’on va faire en rentrant.”

Comme les autres équipes, Inception Racing with Optimum doit composer avec des calendriers qui évoluent : “On ne peut pas attendre et ne rien faire. On a des calendriers auxquels il faut se tenir. Il faut planifier les choses sachant qu’il y a toujours une solution.”