Barcelone : Team WRT atomise la concurrence !

On l’avait déjà vu avec la composition de l’équipage, mais Team WRT l’ a confirmé, l’équipe n’est pas venue faire de la figuration en European Le Mans Series. La structure belge a écrasé la course, ne laissant que des miettes à ses adversaires.

Le départ a été agité avec, dès le premier virage, un tête-à-queue de Nico Jamin à bord de l’Oreca 07 #32 de United Autosports. Plus loin Henrik Hedman (Oreca #21 DragonSpeed) est percuté par l’Oreca #34 Racing Team Turkey), Solih Yoluk recevant un drive through pour cette manœuvre. Après le restart, Louis Delétraz sur l’Oreca #41 de WRT a dépassé Roman Rusinov sur l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing et la voiture ne quittera plus la première place grâce à son superbe trio Louis Delétraz, Robert Kubica et Yifei Ye.

Une autre équipe a réalisé une super course : Panis Racing. Un sans faute pour l’écurie française qui place son Oreca #65 à la 2e place (à 23 secondes). Gabriel Aubry, appelé de dernière minute pour suppléer James Allen, positif au Covid, a amené avec lui sa belle étoile. Superbe course aussi de ses coéquipiers, Julien Canal et Will Stevens.

L’Oreca #22 de United Autosports a tenu son rang, mais le rythme de WRT et Panis était supérieur. Le champion en titre termine 3e, mais il faudra “muscler son jeu” si l’équipe britannique et Phil Hanson (accompagné cette année par Jonathan Aberdein et Tom Gamble) veulent conserver leur couronne. Seules ces trois voitures finissent dans le même tour, c’est preuve du rythme élevé de Team WRT.

L’Aurus 01 #26 a connu bien des malheurs avec un tête à queue, un drive through pour ne pas avoir respecté la procédure de départ et un autre pour avoir posé une roue au mauvais endroit lors d’un ravitaillement. L’équipage Roman Rusinov, Franco Colapinto et Nyck De Vries, pourtant parti de la pole position, finit 4e, limite la casse et marque des points précieux car le trio vaut mieux que cela !

L’Oreca #29 d’Ultimate a fait une course exceptionnelle si on tient compte du fait que l’équipage comprend un Bronze et deux Silver ! Matthieu Lahaye, Jean-Baptiste Lahaye et François Heriau ont tout simplement fait un sans-faute et s’offre la première place de la toute nouvelle catégorie Pro Am. Une juste récompense pour cette sympathique équipe ! Il ne faut pas oublier qu’Ultimate découvrait le LMP2 et n’avait plus roulé depuis un an !

A noter la 6e place pour l’Oreca #30 de Duqueine Team et la 8e d’IDEC Sport pour les débuts en LMP2 en ELMS pour Patrick Pilet.

Si COOL Racing ne termine que 10e en LMP2 et 3e des Pro Am, l’équipe suisse a brillé en LMP3 avec la victoire de la Ligier JS P320 #19 de Nicolas Maulini, Matthew Bell et Niklas Kruetten. Deux autres Ligier suivent, la #15 de RLR MSport (Mikael Benham, Alex Kapadia, Malthe Jakobsen) et la #18 de 1 AIM Villorba Corse (Alessandro Bressan, Andreas Laskaratos, Damiano Fioravanti). Gosse déception pour la Duqueine M30 D08 #4 de DKR Engineering qui ne finit que 5e. Laurents Hörr méritait bien mieux tellement l’Allemand a été éblouissant lors de la 1ere moitié de course, tournant autour de ses adversaires. Dommage que son coéquipier soit moins dans le rythme !

Après sa pole, on attendait la Porsche 911 RSR #77 de Proton Competition, mais c’est la Ferrari 488 GTE #80d’Iron Lynx qi s’impose grâce à un solide trio : Matteo Cressoni, Rino Mastronardi et le pilote officiel Ferrari, Miguel Molina. La #77 termine 2e, mais à un tour avec Christian Ried, Jaxon Evans et Gianmaria Bruni. Le podium est complété par une autre 488 GTE, la #55 de Spirit of Race (Duncan Cameron, Matthew Griffin, David Perel).

Prochain rendez vous dans un mois en Autriche sur le circuit du Red Bull Ring…