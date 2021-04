Barcelone : premier week-end dominé par M Racing en JS2 R, Les Deux Arbres et HP Racing by MonzaGarage en JS P4

Communiqué de presse

Clap de fin sur le premier heat de la saison sur le circuit de Barcelone. En catégorie Ligier JS2 R Natan Bihel remporte haut la main les deux courses de cette première manche sur la #53 de M Racing. La deuxième place de Laurent Millara sur la voiture sœur #69 offre même à l’équipe un doublé dans la première course. Autre doublé dans cette première course, cette fois en catégorie Ligier JS P4, pour l’équipe Les Deux Arbres, avec la #34 de Steve Zacchia et Antoine Lepesqueux, et la #33 de Jacques Nicolet, alors que la deuxième course voit la revanche de l’équipe HP Racing by MonzaGarage avec la #23 emmenée par Jacopo Faccioni et Alessandro Cicognani. Les deux pilotes italiens terminent un week-end intense en montant sur la première marche du podium.

Course 1 : Doublé de M Racing en JS2 R et de Les Deux Arbres en JS P4

À 10h50 ce samedi 17 avril les moteurs rugissaient pour la première course de la saison 2021 de la Ligier European Series. Une course d’une heure très disputée. Deux équipes ont su tirer leur épingle du jeu en s’imposant en force et en signant un doublé dans leur catégorie respective : Les Deux Arbres en Ligier JS P4 avec la #34 de Steve Zacchia et Antoine Lepesqueux et la #33 de Jacques Nicolet, et M Racing en Ligier JS2 R avec la #53 de Natan Bihel et la #69 de Laurent Millara.

Très bon départ de la Ligier JS P4 #23 de HP Racing by MonzaGarage pilotée par Jacopo Faccioni pour la première course du week-end (et de la saison). Avec aisance, il dépasse la JS P4 #34 de Les Deux Arbres détentrice de la pole et pilotée par Steve Zacchia. Une action qui ne décourage pourtant pas le pilote de la #34, qui reprend rapidement le dessus sur son rival. Au sixième tour, Steve Zacchia signe même le meilleur temps de la course en 1:54:457. Une longue bataille s’engage alors entre les deux concurrents, Steve Zacchia étant talonné de près par Jacopo Faccioni. Les équipes le savent : tout va se jouer lors de l’arrêt au stand. C’est la #23 de HP Racing by MonzaGarage qui prend l’initiative de s’arrêter la première : Jacopo Faccioni laisse le volant à son compatriote Alessandro Cicognani. C’est ensuite au tour de la #34 de Les Deux Arbres de s’arrêter, Antoine Lepesqueux reprenant le volant de Steve Zacchia.

@DPPI

Malgré ses efforts, Alessandro Cicognani ne parvient pas à rattraper Antoine Lepesqueux qui garde la tête. Le pilote italien se voit même ravir la deuxième place par Jacques Nicolet, à bord de la JS P4 #33, la deuxième engagée par Les Deux Arbres. Alors que les voitures de Les Deux Arbres se suivent de près, les espoirs de victoire de la #23 de HP Racing by MonzaGarage sont mis à mal par une pénalité pour ne pas avoir respecté la fenêtre obligatoire d’arrêt au stand. La course se termine avec un beau doublé pour l’équipe Les Deux Arbres, avec la #34 (Antoine Lepesqueux – Steve Zacchia) à la première place et la #33 (Jacques Nicolet) à la deuxième place.

@DPPI

Côté Ligier JS2 R, la course a également été marquée par plusieurs belles actions en piste. La veille, la qualification avait été plus que serrée entre la JS2 R #24 d’Orhès Racing, pilotée par Mathieu Martins et Olivier Pernaut, et la JS2 R #53 de M Racing avec Natan Bihel. Mais alors qu’il avait obtenu la pole position, Mathieu Martins perd le contrôle de sa Ligier JS2 R dans le tour de chauffe et est relégué en fond de grille ce qui laisse l’avantage à Natan Bihel qui ne quittera plus la tête de toute la course, sauf pour s’arrêter aux stands.

La #24 d’Orhès Racing opère une belle remontée et accroche la deuxième place, talonnée par la deuxième voiture de M Racing, la #69 de Laurent Millara. Après l’arrêt aux stands obligatoire de la JS2 R #24 d’Orhès Racing, c’est Olivier Pernaut qui se bat longuement pour conserver sa deuxième place face à Laurent Millara. Mais le pilote de la voiture #69 ne lâche pas sa proie d’une seconde, ravissant la deuxième place en fin de course. Avec la victoire de Natan Bihel, Laurent Millara offre ainsi à M Racing un beau doublé pour la première course de la saison. La #24 d’Orhès Racing finit troisième.

@DPPI

CTF Performance et sa Ligier JS2 R #95 terminent la course au pied du podium avec une belle quatrième place pour ses deux pilotes bronze, Nicolas Beraud et Fabien Delaplace, suivi de la Ligier JS2 R #17 d’Arctic Energy pilotée par Povilas Jankavicius et de la #4 de Cool Racing avec Cédric Oltramare au volan, victime d’une sortie de piste dans le premier tour. La #25 d’Orhès Racing emmenée par Alain Bucher et Arnaud Tsamere finit en fin de peloton.

@DPPI

Natan Bihel, M Racing, Ligier JS2 R #53, Vainqueur JS2 R Course 1 : « Je suis très heureux d’être de retour avec l’équipe et de démarrer la saison avec une victoire. Je pense avoir bien réussi à gérer mon relais pendant la course. »

Antoine Lepesqueux, Les Deux Arbres, Ligier JS P4 #34, Vainqueur JS P4 Course 1 : « Nous avons passé un bon moment. Au départ, nous sommes venus ici pour nous amuser car ne nous somme pas des pilotes professionnels, évidemment. Pour moi, c’était ma première course depuis sept ans donc je suis très heureux de commencer la saison comme cela. J’ai eu un très bon feeling avec la voiture, je me suis beaucoup amusé. C’est très positif. »

Steve Zacchia, Les Deux Arbres, Ligier JS P4 #34, Vainqueur JS P4 Course 1 : « Nous avons eu des soucis lors des essais libres, ce qui fait que nous avons découvert la voiture lors des qualifications. Nous avons eu un bon feeling avec et pendant la course, nous avons pu améliorer notre temps et arriver à la première place. »

Pour consulter les résultats complets de la course 1, CLIQUER ICI

Course 2 : M Racing toujours devant en JS2 R et victoire de HP Racing by MonzaGarage en JS P4Deuxième et dernière course du meeting d’ouverture de la Ligier European Series, samedi 17 avril à 14h50, à Barcelone. Ce week-end sur le circuit catalan s’est terminé sur une nouvelle victoire de la JS2 R #53 de M Racing pilotée par Natan Bihel et sur la victoire de la JS P4 #23 de HP Racing by MonzaGarage avec aux commandes Jacopo Faccioni et Alessandro Cicognani. Une belle surprise pour les pilotes qui découvraient la voiture !

@DPPI

Après une première course semée d’embûches, la Ligier JS P4 #23 de HP Racing by MonzaGarage a pu prendre sa revanche, non sans son lot de surprises. Partie en pole position avec Alessandro Cicogagni au volant, elle finit par être dépassée à la 23ème minute par la #33 et la #34 de Les Deux Arbres, respectivement pilotées par le duo Antoine Lepesqueux et Steve Zacchia, et par Jacques Nicolet. Le non-respect du temps d’arrêt au stand de la #34 impose cependant à Steve Zacchia un stop and go de quatre secondes. Arrêt qui permettra à la #23 de HP Racing by MonzaGarage pilotée par Jacopo Faccioni de remonter à la deuxième place derrière la #33 de Les Deux Arbres de Jacques Nicolet. Alors que tout semble joué, un évènement inattendu se produit sur la piste du circuit de Barcelone : en tête de la course, Jacques Nicolet sur la #33 est victime d’un tête à queue. S’il se reprend rapidement, cela ne sera pas suffisant pour conserver la première place du podium. Celle-ci ira finalement à la JS P4 #23 de HP Racing by MonzaGarage.

@DPPI

Course également mouvementée du côté des Ligier JS2 R. Parti en pole position à bord de la JS2 R #53 de M Racing, Natan Bihel maintient tout au long de l’épreuve la distance avec ses adversaires, dont la #24 d’Orhès Racing du duo Olivier Pernaut et Mathieu Martins. La majorité des actions en piste se déroulent un peu plus en arrière de la grille. Notamment entre la #25, seconde voiture d’Orhès Racing du tandem Alain Bucher et Arnaud Tsamere et la #95 de CTF Performance, avec Fabien Delaplace et Nicolas Beraud aux commandes. Les deux gentlemen drivers s’affrontent sans relâche sur la première partie de course, Arnaud Tsamere défendant vigoureusement sa position face aux attaques répétées de Fabien Delaplace. Scénario identique du côté de la #17 d’Arctic Racing, pilotée par Povilas Jankavicius et Egidijus Gutaravicius et de la #4 de Cool Racing, avec Cédric Oltramare au volant. À force de persévérance, le pilote de la JS2 R #4 réussit à dépasser Povilas Jankavicius au volant de la #17 d’Arctic Energy lors du neuvième tour.

@DPPI

À environ mi-course et après avoir doublé la #25 d’Orhès Racing, la #95 de CTF Performance s’attaque à la #17 d’Arctic Racing : mission réussie après un dépassement sur l’extérieur. Animés par l’esprit de compétition, Alain Bucher sur la #25 d’Orhès Racing et Egidijus Gutaravicius sur la #17 d’Arctic Energy se livrent eux-aussi un beau combat rapproché. Les nombreuses attaques d’Alain Bucher à bord de la #25 lui permettent de réduire l’écart, jusqu’à ce qu’il parvienne à dépasser Egidijus Gutaravicius sur la #17 d’Arctic Energy à quelques minutes de la fin de la course.

Natan Bihel au volant de sa Ligier JS2 R #53 remporte cette deuxième course haut la main devant la #24 d’Orhès Racing. Sur la troisième marche du podium, Laurent Millara qui réalise un sans-faute au volant de sa #69 de M Racing. Cédric Oltramare et la #4 de Cool Racing terminent au pied du podium en quatrième position. Un résultat prometteur pour le jeune pilote espagnol qui démarre dans la série. Il est suivi par la #95 de CTF Performance, la #25 d’Orhès Racing et la #17 d’Arctic Energy.

Natan Bihel, M Racing, Ligier JS2 R #53, Vainqueur JS2 R Course 2 : « Cette seconde victoire était assez différente. Je devais absolument laisser un écart derrière la JS2 R #24 d’Orhès Racing, car Mathieu Martins est un concurrent de taille. »

Alessandro Cicognani, HP Racing by MonzaGarage, Ligier JS P4 #23, Vainqueur JS P4 Course 2: « C’était un week-end fantastique. La voiture est très agréable à conduire et je suis heureux de retrouver d’anciens concurrents ici. Je n’avais pas conduit depuis huit ans, donc ça n’a pas été facile de retrouver mes réflexes de pilote. »

Jacopo Faccioni, HP Racing by MonzaGarage, Ligier JS P4 #23, Vainqueur JS P4 Course 2: « C’était notre première course dans cette voiture avec Alessandro, alors nous devons encore nous améliorer. Mais c’était assez inattendu et nous en sommes très heureux. C’est une très bonne voiture, très plaisante à conduire. »

Pour consulter les résultats complets de la course, CLIQUER ICI.

Prochain rendez-vous : le Red Bull Ring les 15 et 16 mai 2021. Le plateau de la Ligier European Series se retrouvera sur le circuit de Spielberg, en Autriche, pour le deuxième heat.