Barcelone, Course : RLR MSport sort vainqueur de la première manche

La manche d’ouverture de la saison 2021 de Michelin Le Mans Cup a vu s’imposer la Ligier #15 du RLR MSport pilotée par Tomy Foster et Michael Benham. Il s’agit de la première victoire de la structure britannique depuis le Portugal 2019. Elle devance de 1”3 sur une autre JS P320, la #71 alignée par Team Virage et emmenée par Garett Grist et Rob Hodes. La victoire s’est jouée lorsque au moment d’un Full Course Yellow, la #71 a dû faire un tour complet pour rentrer aux stands.

La Ligier JS P320 #22 (United Autosports) de Scott Andrews et Gerald Kraut termine troisième devant la voiture sœur, la #23 de Wayne Boyd et John Schauerman. Le top 5 est complété par la monture une autre Ligier, la #69 de Cool Racing de Matt Bell et Maurice Smith. A noter que la course a vu pas mal d’accrochages et de périodes de Full Course Yellow.

Du côté des GT3, victoire française grâce à Julien Andlauer au volant de la Porsche 911 GT3 R #2 de TFT avec Nicolas Leutwiler. Ils ont devancé deux Ferrari 488 GT Evo, la #8 de Iron Lynx (Paolo Ruberti et Rino Mastronardi) et #51 AF Corse de Matteo Cressoni et Ken Abe. A noter que seules quatre voitures GT3 ont pris le départ, la Ferrari 488 GT3 #9 Iron Lynx n’ayant pas pu s’élancer en raison d’un problème technique.

Les résultats sont ICI…