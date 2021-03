“Back to the 12H Mugello”

Deux mois après les 24 Heures de Dubai, Creventic reprend le chemin des circuits les 26 et 27 mars pour les 12H du Mugello. L’année 2021 marque la septième édition de l’événement où près de 50 autos sont attendues cette année malgré une situation sanitaire encore compliquée. Le Mugello marque le début de la campagne européenne du championnat Creventic.

Pour célébrer l’événement, Creventic a repris à son compte l’affiche de Retour vers le Futur, le célèbre film de Robert Zemeckis, produit par Steven Spielberg. « Back to the Future » a été le film le plus rentable de l’année 1985. Tout le monde a encore en mémoire la présence à l’écran de la DeLorean DMC-12.

Le promoteur néerlandais espère s’inspirer d’autres films pour les prochains événements, dont le suivant au Paul Ricard les 22 et 23 avril. Les fans sont appelés à faire part de leurs réflexions sur les affiches de films pour le reste de la saison.