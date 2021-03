AutoArenA partenaire de HRT

AutoArenA, la société de Patrick Assenheimer, poursuit sa collaboration avec Haupt Racing Team cette année en Nürburgring Endurance Series et Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Une Mercedes-AMG GT3 sera d’ailleurs aux couleurs de AutoArenA sur deux rendez-vous NLS, à savoir les courses 1 et 3.

Patrick Assenheimer et Maro Engel ont déjà porté les couleurs AutoArenA, dont le domaine est la vente de voitures, en 2020 avec une 2e place dès la course 1 disputée sur la Nordschleife.

Du côté du GT World Challenge Europe, la Mercedes évoluera en Silver Cup aux mains de Patrick Assenheimer, Hubert Haupt et Ricardo Sanchez.