Audi et Porsche font confiance à Multimatic pour le châssis LMDh

Audi et Porsche officialisent leur collaboration avec Multimatic pour développer le châssis du prototype LMDh qui entrera en compétition en 2023. Le règlement de la classe LMDh stipule que les constructeurs doivent partir d’un des quatre châssis retenus par l’ACO, l’IMSA et la FIA : Multimatic, ORECA, Dallara, Ligier.

« Multimatic est la solution la plus évidente et la plus logique pour nous », a déclaré Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport. « Nous connaissons cette entreprise très respectée et son équipe de professionnels expérimentés depuis de nombreuses années et nous sommes absolument convaincus de la qualité de leur travail. Nous n’avons pas à mettre en place une toute nouvelle relation avec eux. C’est vital et c’est exactement ce dont nous avons besoin lors du développement d’une nouvelle voiture de course. Il est impératif que nous éliminions les pertes pour être en mesure de faire un travail parfait et de fournir rapidement ce dont nous avons besoin. »

Porsche, qui va s’appuyer sur Penske Motorsport, peut profiter de la proximité avec Multimatic. Les deux entités sont basées à Mooresville en Caroline du Nord.

« Ce partenariat avec Porsche Motorsport est l’aboutissement de 30 ans de développement de notre expertise dans le domaine de l’ingénierie et du développement de véhicules de compétition », a confié Larry Holt, vice-président exécutif de Multimatic. « Le concept LMDh et la convergence des règles entre les championnats WEC et IMSA sont sans précédent, et l’engagement de Multimatic envers le tout nouveau modèle est tout-en-un. La collaboration s’est déjà avérée transparente et l’enthousiasme de l’équipe est palpable à chaque réunion. Je suis également ravi de l’annonce récente de Porsche Penske Motorsport car nous entretenons une longue relation avec Roger Penske et son équipe, en tant que collaborateur et concurrent. Je ne vois pas de meilleure équipe que notre voisin de Caroline du Nord pour faire campagne avec les nouvelles voitures. »

Porsche et Multimatic collaborent déjà sur la nouvelle 911 GT3 Cup. Multimatic fournit les amortisseurs de la 992 Cup, tandis que des composants de suspension ont été installés dans la 919 Hybrid Evo qui a roulé en 2018, mais aussi sur les Porsche 99X (Formula E) et 911 RSR.