Asian LMS, The Bend : G-Drive Racing by Algarve double la mise !

Si G-Drive Racing by Algarve avait remporté les 4H de Shanghai sur tapis, c’est bien sur la piste que se sont imposés Roman Rusinov, Leonard Hoogenboom et James French aux 4 Heures du Bend, deuxième manche Asian Le Mans Series 2019/2020.

Shane van Gisbergen, Nick Cassidy et Daniel Gaunt pouvaient espérer l’emporter mais le dernier arrêt de l’Aurus à 20 minutes de l’arrivée sous FCY, alors que la Ligier JS P217/Eurasia Motorsport avait déjà ravitaillé, a scellé le sort de la course. Le trio de la Ligier néo-zélandaise pensait tenir la 2e place mais à 6 minutes du damier, la #1 a été rentrée dans son stand (boîte de vitesses). Dommage pour Shane van Gisbergen et ses coéquipiers. Le pilote Supercars a été étincelant pour ses débuts en prototype.

C’est finalement la seconde Ligier JS P217 d’ Aidan Read, Nick Foster et Roberto Merhi qui monte sur la deuxième marche du podium à l’issue d’une course solide. Partie en pole, la Dallara P217/Thunderhead Carlin de Manchester/Barnicoat/Tincknell n’a pu faire mieux que 3e après une pénalité (contact de Manchester avec l’Aston Martin). Les deux Ligier JS P217/Inter Europol Competition n’ont jamais pu jouer le haut de l’affiche et seule la #33 a terminé, mais au 4e rang à 3 tours des vainqueurs.

La compétition en LMP2-Am n’a quasiment pas eu lieu avec une nette domination des Ligier JS P2/Rick Ware Racing. La victoire est revenue à Cody Ware et au très rapide Gustas Grinbergas sur la #52, 5e au général. Mulacek/Lazzaro/Cosmo ont dû se contenter de la 2e place. ARC Bratislava (Konopka/Patterson/Laskaratos) a roulé en solo quasiment durant toute la course pour finalement terminer sur la dernière marche du podium. La course s’est vite arrêtée pour l’ORECA 05/RLR Msport, victime d’un incendie sur la piste (pilote indemne).

Comme lors des essais, Nielsen Racing a soufflé le chaud et le froid. La Norma M30 LMP3 de Tony Wells et Colin Noble s’est imposée devant la Ligier JS P3/Inter Europol Competition de Moore/Hippe et la Ligier JS P3/ACE1 Villorba Corse de Fumanelli/Bressan/Lancieri. La Norma M30 LMP3/Graff de Trouillet/Droux/Capo a abandonné en fin de course (suspension) alors qu’elle occupait le 4e rang. L’autre Norma/Nielsen Racing a été la première à abandonner.

HubAuto Corsa a fait la course en tête quasiment du début à la fin dans la catégorie GT. La Ferrari 488 GT3 partagée par Davide Rigon, Marcos Gomes et Liam Talbot, équipée du kit Evo 2020, a tout de même baissé de rythme (manque de puissance moteur). Elle a finalement subi la domination d’une autre Ferrari 488 GT3, celle de Car Guy Racing. Côme Ledogar marque son retour dans le championnat par une victoire en compagnie de Kei Cozzolino et Takeshi Kimura. Là aussi, le dernier arrêt sous FCY a eu son importance sachant en plus que la Ferrari jaune a écopé d’un drive through pour une poussette involontaire de Kei Cozzolino sur une BMW. A noter que le Japonais est allé s’excuser dans le stand Astro Veloce Motorsports. On trouve quatre Ferrari aux quatre premières places avec Spirit of Race et T2 Motorsports.

L’Aston Martin Vantage GT3/D’station Racing, victorieuse en Chine, a été victime bien malgré elle d’un accrochage avec la Dallara P217. Du côté des BMW M6 GT3/Astro Veloce Motorsports, là aussi la course australienne a été compliquée avec la #16 de Zhang Yaqi dans le mur à 20 minutes de la fin. Seule la BMW de Klingmann/Wiser/Qi a sauvé les meubles en terminant 5e devant l’Aston Martin Vantage GT3/D’station Racing. La Lamborghini Huracan GT3/JLOC n’a pas eu la vie facile avec un contact dès le 1er tour et beaucoup de tours perdus.

Les 4 Heures du Bend ont connu quatre FCY (débris, Norma #3 arrêtée sur le circuit, bac de la BMW #16 après une poussette de la Ferrari/Car Guy de Cozzolino), sortie de la BMW #6) et un safety-car (incendie de l’ORECA 05/RLR Msport).

Le classement de la course est ici

Prochain rendez-vous à Sepang (Malaisie) les 14 et 15 février pour une course en nocturne…