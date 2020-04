Antonio Ferrari (Eurointernational) continue de travailler (seul) dans son atelier près de Milan

Depuis le début du confinement en Italie, Antonio Ferrari vit retranché dans son atelier pour préparer la saison European Le Mans Series et les 24 Heures du Mans (l’entretien est ici). Le patron de Eurointernational était jusque-là entouré de quelques-uns de ses fidèles employés mais il se retrouve désormais seul à la tâche. Nous avons pris des nouvelles d’Antonio Ferrari, qui malgré la difficulté, continue de travailler.

“Nous avons travaillé à l’atelier jusqu’au vendredi 3 avril”, a déclaré Antonio Ferrari à Endurance-Info. “Cette semaine de Pâques, les gars sont rentrés chez eux après un mois complet de vie dans l’équipe. Ils seront de retour le 14 avril, soit juste après Pâques. Je suis seul à rester dans l’atelier et je continue mon travail chaque jour. Malgré le fait que je sois seul, le temps passe tout de même assez vite et je suis productif.”

L’Italie, durement touchée par la pandémie de Covid-19, voit chaque jour une augmentation du nombre de décès. “La semaine dernière a été très difficile”, explique avec tristesse Antonio Ferrari. “J’ai perdu mon meilleur ami, Renato Stella, âgé de seulement 55 ans, et Cristiano a perdu sa mère, 71 ans. Les deux ont été fauchés par le coronavirus. J’essaie de trouver l’énergie suffisante pour aller de l’avant.”

La préparation de la Ligier JS P320 qui prendra part à l’European Le Mans Series est maintenant terminée, tout comme la JS P4 qui elle aussi est prête à prendre la piste.

C’est maintenant la Riley LMP2 qui doit arrivée en Italie le 15 avril par container depuis les Etats-Unis avec toutes les pièces qui vont avec. “Nous avons trouvé un accord avec Rick Ware Racing pour faire rouler l’auto au Mans”, souligne Antonio Ferrari. “Dès réception de l’auto, nous préparerons la voiture pour Le Mans. Gibson nous a déjà fait parvenir le moteur de la LMP2.”

#2 Rick Ware Racing Multimatic/Riley LMP2, LMP2: Mark Kvamme, Cody Ware, James Davison, Jonathan Hoggard

Les panneaux de stand sont prêts, les camions sont révisés. Il ne reste qu’à attendre le ‘GO’ des autorités : “Pour résumer la situation, nous faisons notre possible pour être prêt en attendant l’appel qui nous dira quand et où pour recevoir le drapeau vert. Ici, en Italie, le nombre de morts est toujours important même si les signes commencent à être positifs. Personnellement, je pense qu’il sera compliqué de faire le moindre test privé avant la mi-juin.”

Malgré cette incertitude, Antonio Ferrari continue la planification de la saison : “J’ai passé le mois dernier à tout replanifier et réorganiser le travail de l’équipe. Je prépare maintenant l’ingénierie pour la JS P320, j’ai regardé toutes les courses ELMS 2019. J’ai beaucoup appris et j’ai trouvé une seule erreur stratégique sur toute la saison. Revoir ces courses me donne beaucoup d’infos pour la saison à venir. Ensuite, je vais m’attacher à visionner entièrement les 24 Heures du Mans afin d’obtenir un maximum d’informations. J’ai déjà tous les fichiers avec les heures, les arrêts, etc…”

Avant de retrouver les 24H du Mans, Eurointernational a remporté la course 1 du Road to Le Mans 2018

Eurointernational fera rouler une LMP2 aux 24 Heures du Mans suite au titre LMP3 décroché en European Le Mans Series. Antonio Ferrari a souhaité clarifier un point sur Le Mans : “Seul Adrien Tambay est actuellement confirmé dans la voiture. Tous les autres pilotes font partie de mes souhaits mais rien n’est confirmé à ce jour. En ce qui concerne le châssis, il y a maintenant de nouvelles options sur mon bureau et je prendrai la décision en fonction de la meilleure combinaison performance/soutien financier compte tenu de l’ELMS 2021 et de l’utilisation possible de l’auto en Asian Le Mans Series. D’ici cet été, la situation économique ne sera pas facile et je pense que ce sera également le cas en 2021. Ma priorité reste la défense du titre LMP3 en ELMS. D’ailleurs, nous n’avons toujours pas pu célébrer le titre et la situation actuelle fait que nous n’avons pas encore le trophée.”

Il convient de rappeler que Eurointernational possède une grosse expérience en prototype. Le team italien a notamment fait rouler dans le passé une Ferrari 333 SP.