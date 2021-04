Alpine Endurance Team lance son programme Hypercar à Spa

Quarante-trois ans après son dernier succès aux 24 Heures du Mans, Alpine a la possibilité de renouer avec la plus haute marche du podium. Pour cela, la marque française fera confiance à l’A480 construite par ORECA (et non par Rebellion). Cette A480 va affronter Toyota Gazoo Racing dans la nouvelle catégorie Hypercar dès la semaine prochaine à Spa-Francorchamps pour l’ouverture de la saison WEC. Glickenhaus Racing rejoindra ensuite la catégorie pour un match à trois au Mans.

Nicolas Lapierre, André Negrao et Matthieu Vaxiviere se partageront le volant de l’Alpine alignée par Alpine Elf Matmut Endurance Team, la structure de Philippe Sinault, habituée jusque-là à la catégorie LMP2.

« Nous sommes tous extrêmement fiers de faire nos débuts dans la catégorie reine grâce à la confiance qu’Alpine nous accorde dans ce projet. Toute l’équipe est prête et nous avons hâte de commencer réellement la saison. Il reste bien sûr beaucoup d’interrogations, mais il y a surtout beaucoup d’enthousiasme dans nos rangs », a déclaré Philippe Sinault.

L’un des objectifs de ce premier rendez-vous sera bien entendu l’équilibre de performance entre les deux prototypes de la catégorie Hypercar. « Nous avons travaillé de manière étroite avec la FIA et l’ACO pour établir une fenêtre de performances », a expliqué le team principal d’Alpine Endurance Team. « L’exercice de la balance de performances n’est jamais aisé et le sujet sera la clé de la réussite du championnat cette année. Nous avons pleinement intégré le fait que des ajustements puissent survenir à tout moment, mais ce premier rendez-vous permettra à tous les concurrents de définir une première hiérarchie à l’issue des deux jours du Prologue. Dans ces circonstances, c’est une bonne chose de commencer la saison sur un terrain de jeu familier, mais il en existe peu d’aussi redoutables que Spa. De plus, notre outil de travail est tellement différent de tout ce que nous avons connu jusqu’ici que nous repartons de zéro ou presque. Enfin, la météo sera comme toujours un élément primordial. Une grande partie de notre programme consistera à prendre la mesure de notre nouvelle architecture technique au sens large, puis du circuit tout en gérant l’évolution des conditions au fil de la semaine. Dans tous les cas, nous sommes prêts à relever le défi et nous avons hâte d’y être ! »