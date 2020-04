Alex Gibot (Porsche Motorsport Asia Pacific) : “Encore beaucoup de choses à développer”

Le 21 avril 2017, Alex Gibot était au Salon de Shanghai en compagnie de Jacky Ickx, Earl Bamber et Uwe Brettel (directeur des ventes chez Porsche Motorsport). C’est à cette occasion que Porsche Motorsport Asia Pacific a vu le jour. Trois ans plus tard, la structure dirigée par Alex Gibot joue dans la cour des grands. Si la Porsche Carrera Cup Asia (en place depuis 2003) reste le socle de Porsche Motorsport Asia Pacific, la base s’est nettement élargie et les projets ne manquent pas dans le bureau de Shanghai.

“Quand j’y repense, je me dis qu’on a parcouru du chemin en trois ans”, a déclaré Alex Gibot à Endurance-Info. “Nous voulions devenir le point de rencontre de Porsche Motorpsort dans la région Asie-Pacifique. Notre objectif principal était de servir de lien entre nos clients locaux et Weissach, tout en nous permettant de nous rapprocher des équipes et des pilotes. Malgré la situation actuelle qui n’est pas simple, nous avons pas mal de nouveaux projets en cours et on continue de pousser pour de nouvelles activités. Il y a encore trois ans, on avait une Cup et quelques GT. Maintenant, on peut s’appuyer sur la Cup, le Sprint Challenge China, le Sprint Trophy Thailand, le Sprint Trophy Asia, les GT2, GT3 et GT4. Le panel est bien plus large.”

Une fois le bureau en place, le premier succès n’a pas tardé à venir. On le doit à JRM en China GT avec une Porsche 911 GT3-R confiée à Chris van der Drift et Li Chao. Le département s’est rapidement développé. En fonction du lancement de la saison GT World Challenge Asia Powered by AWS, on pourrait voir jusqu’à 11 Porsche 911 GT3-R à Sepang.

La particularité de Porsche Motorsport Asia Pacific est d’être au plus près des clients dans une région qui a un passé en sport auto très récent : “Un des objectifs est aussi de pouvoir accompagner les équipes dans de nouveaux projets. On le voit avec KCMG au Nürburgring, on l’a vu l’année passée aux 24 Heures du Mans avec une Porsche/Proton. On espère aussi être aux Total 24 Heures de Spa avec une auto en Pro-Am.” PMAP était aussi présent aux FIA Motorsport Games ainsi qu’à Macau pour la Coupe du Monde FIA GT.

“Il ne faut pas s’endormir “, poursuit l’ancien manager de la Porsche Carrera Cup France. “Ce n’est que le début. Il y a encore beaucoup de choses à développer, notamment les modèles GT4 et GT2. Il faut promouvoir ces deux produits d’accès et les proposer en concession. Développer les plateformes de track days et Sprint Trophy est aussi important, tout comme avoir une Cup forte qui reste notre colonne vertébrale.”

Porsche Motorsport Asia Pacific n’a pas tardé à se faire un nom sur la scène internationale. La Porsche 911 GT3-R/Earl Bamber Motorsport s’est imposée aux 12 Heures de Bathurst 2019. Cette année, Absolute Racing a décroché la pole au Mont Panorama. C’est maintenant au tour de KCMG de venir rouler en Europe aux 24 Heures du Nürburgring. Les programmes soutenus par Porsche Motorsport Asia Pacific vont bien au-delà de la région.

“Accompagner nos clients en Intercontinental GT Challenge est quelque chose qui nous tient à coeur”, précise Alex Gibot. “Nous sommes satisfaits et j’espère que ce n’est qu’un début. Avec la nouvelle 911 GT3-R, il y a eu un renouvellement et un élargissement des clients. L’accompagnement débute par des formations autour de nos produits en Allemagne. On recommande à nos nouveaux clients d’envoyer au minimum un ingénieur et un mécanicien à Weissach pour découvrir l’auto. C’est important de connaître les gens qui font la voiture. C’est aussi le cas pour les autres modèles même si la formation est dispensée en Asie. Notre responsable est formé en Allemagne. C’est le cas pour les GT2, GT4, 935 et Cup.”

Porsche est le seul constructeur à avoir investi dans un bureau régional où travaillent plus de dix personnes. Porsche Motorsport a séparé ses départements en trois : Europe, Etats-Unis, Asie-Pacifique. Au moins un ingénieur support et un ingénieur performance sont détachés sur les meetings.

L’année passée, Porsche Motorsport Asia Pacific a soutenu l’engagement de la Porsche 911 RSR/Proton de la famille Prette et Vincent Abril aux 24 Heures du Mans. La classique mancelle figure déjà sur les tablettes de PMAP : “Un retour au Mans en 2021 est dans les tuyaux avec une équipe 100% asiatique. La nouvelle 911 RSR permet de faire quelque chose de concret. Cette année, notre vitrine internationale reste l’IGTC et les 24 Heures du Nürburgring. En 2021, le but est d’inscrire une auto dans un championnat ACO, à savoir WEC ou ELMS. L’objectif est clairement de revenir au Mans. On a la capacité de faire quelque chose avec un amateur et de l’emmener jusqu’au Mans. Il peut être accompagné du Cayman GT4 à la 911 RSR. Nous avons des solutions à tous les étages.”

La piste de l’Asian Le Mans Series est elle aussi à prendre en compte : “Chaque année, on essaie de mettre en place un programme. Nous avons déjà fait des choses ensemble dans le passé. Un team chinois avait prévu de disputer les deux derniers meetings. La voiture était commandée et livrée, mais la situation sanitaire a eu raison de l’engagement (Earl Bamber a récupéré l’auto comme 3e châssis, ndlr). J’étais vraiment content de voir une Porsche en Asian Le Mans Series. On va tout mettre en place pour que cela arrive sur la saison prochaine afin d’aller chercher le titre et l’invitation comme l’a fait HubAuto Corsa.”