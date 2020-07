Alessandro Zanardi a été transféré dans un centre de rééducation

Le double champion de CART et ancien pilote de F1, Alessandro Zanardi, va mieux et continue son combat après son accident de handibike le vendredi 19 juin dernier. Après une longue période de coma artificiel et trois grosses opérations, le sportif italien semble voir (un peu) le bout du tunnel. Il y a quelques jours un communiqué annonçait qu’Alex Zanardi allait sortir de son coma. Un nouveau bulletin de l’hôpital de Sienne indique qu’il va être transféré dans un centre de rééducation.

” La direction sanitaire de l’hôpital universitaire de Sienne communique que ces jours-ci, le programme de sédation auquel était soumis l’athlète Alex Zanardi (…) a pris fin. Après la suspension de la sédation, la normalité des paramètres cardio-respiratoires et métaboliques, la stabilité des conditions cliniques générales et le cadre neurologique ont permis son transfert vers notre centre spécialisé de rééducation fonctionnelle. Alex Zanardi a ensuite été transféré aujourd’hui (ce mardi) dans un autre établissement.” stipule le communiqué de l’hôpital.

“Nos professionnels” déclare le directeur général de l’Aou Senese, Valtere Giovannini “restent à la disposition de cette personne extraordinaire et de sa famille pour les phases ultérieures de développement clinique, diagnostique et thérapeutique, comme cela se produit toujours dans ces cas. Je remercie sincèrement l’équipe multidisciplinaire qui a pris soin d’Alex Zanardi en mettant en place un grand professionnalisme, reconnu au niveau national et au-delà. L’athlète a passé plus d’un mois dans notre hôpital : il a subi trois délicates opérations chirurgicales. La stabilité de son état clinique et des paramètres vitaux ont permis la réduction puis la suspension de la sédation, et la possibilité conséquente d’être transféré dans une structure pour y suivre la rééducation neurologique nécessaire.

Je conclus en envoyant une grande pensée à la famille d’Alex qui a fait preuve d’une force extraordinaire : une cadeau précieux qui devra être fondamental dans le nouveau chemin qui commence aujourd’hui”.