Asian Le Mans Series : le point au championnat à mi-parcours

Les manches de Shanghai et The Bend sont passées. Il en reste maintenant deux, Sepang et Buriram. Nous sommes donc à mi-saison. Voici un point au championnat des différentes équipes qui se battent pour le titre Asian Le Mans Series 2019/2020, mais aussi pour une invitation aux 24 Heures du Mans 2020 !

L’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing By Algarve domine pour l’instant les débats au niveau des Equipes LMP2 avec deux victoires en autant de courses soit 50 points. James French, Leonard Hoogenboom et Roman Rusinov mènent bien entendu le championnat Pilotes.

A 13 points, on trouve la Ligier JS P217 # 36 d’Eurasia Motorsport pilotée par Aidan Read, Nicholas Foster et Roberto Merhi. La Dallara P217 #45 de l’équipe britannique, Thunderhead Carlin Racing, (Ben Barnicoat, Harry Tincknell, Jack Manchester) est actuellement 3e avec 19 points de retard. Le top 5 est complété par les Ligier JS P217 #33 et #34 d’Inter Europol Competition.

En LMP2 Am, l’équipe Rick Ware Racing (Ligier JS P2 #52), vainqueur ce week-end, a pris une bonne avance (43 points), soit 17 d’avance sur l’ORECA 05 de RLR MSport qui a malheureusement pris feu ce week-end. Cody Ware mène seul le championnat Pilotes… La Ligier JS P2 #4 d’Arc Bratislava est 4e.

C’est bien plus serré en LMP3 avec la Norma M30 #2 de Nielsen Racing (Tony Wells et Colin Noble) qui précède d’un point la Ligier JS P3 #13 d’Inter Europol Competition (Martin Hippe et Nigel Moore). Les deux formations comptent chacune une victoire et une 2e place (plus une pole pour les Britanniques). ACE1 Villorba Corse est 3e.

Pour finir, la Ferrari 488 GT3 #7 de Car Guy a pris les commandes du championnat Equipes et Pilotes GT (Kei Cozzolino et Takeshi Kimura) grâce à son succès en Australie et au coup de main de Côme Ledogar. Malheureuse à The Bend (6e), l’équipe D’Station Racing reste dans la course avec son Aston Martin Vantage GT3 #77 (Ross Gunn, Satoshi Hoshino, Tomonobu Fujii). Deux points séparent les deux écuries (35 contre 33). Derrière, on trouve quatre structures en quatre unités : HubAuto Corsa (Ferrari 488 GT3, 28), Spirit Of Race (Ferrari 488 GT3, 27), Astro Veloce Motorsports (BMW M6 GT3, 25) et JLOC (Lamborghini Huracan GT3 Evo, 24).

Un petit mois pour affûter les voitures et tout le monde se retrouvera les 13 et 14 février 2020 à Sepang pour une course en nocturne.