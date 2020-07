ADAC GT Masters, Tests Lausitzring : Marciello (Mercedes-AMG) le plus rapide

Les concurrents de l’ADAC GT Masters 2020 ont passé deux journées d’essais de pré-saison ce week-end sur le Lausitzring, essais se déroulant selon le respect d’un protocole sanitaire très strict.

Cinq séances d’essais (deux le samedi, trois le dimanche) étaient au programme de ces tests pour un total de 6h30 de temps de piste. 29 voitures -pour 18 teams- étaient présentes pour préparer la saison qui débutera le 29 juillet sur ce même circuit du Lausitzring, situé à 100 kilomètres au sud de Berlin.

Le samedi, ce sont les Audi qui se sont illustrées, Dries Vanthoor étant le plus rapide de la journée au volant de l’Audi R8 LMS/WRT #32 en 1.22.579 dans la deuxième séance, alors que Christopher Mies et l’Audi Montaplast by Land-Motorsport #29 avaient signé le meilleur temps dans la première session en 1.22.639.

Le lendemain, si les Audi allaient être les plus véloces dans deux des trois séances du jour, le meilleur temps absolu de ces essais a été à l’actif d’une Mercedes-AMG GT3, l’Italien Rafaele Marciello (HTP-Winward Motorsport #48) ayant tourné en 1.22.330 dans l’avant-dernière session.

La première séance avait été dominée par Christopher Mies en 1.22.577, tandis que pour conclure ses tests, Kelvin van der Linde, champion en titre, avait été le plus véloce avec l’Audi R8 LMS Rutronik Racing #31 en 1.22.365.

Ce chrono, très prés de celui de Marciello, permettait au Sud-Africain d’être le deuxième meilleur temps du week-end alors que Sven Müller (Porsche 911 GT3-R/Precote Herberth Motorsport #99) était troisième en 1.22.467, chrono réalisé dans la quatrième séance, trois marques différentes étant ainsi dans le tiercé de tête.

Test 1

1. Kim-Luis Schramm / Christopher Mies, Montaplast by Land-Motorsport, Audi, 1:22.639 mins

2. Filip Salaquarda / Frank Stippler, Team ISR, Audi, 1:23.117 mins

3. Sven Müller / Robert Renauer, Precote Herberth Motorsport, Porsche, 1:23.150 mins

4. Indy Dontje / Maximilian Götz, HTP-Winward Motorsport, Mercedes-AMG, 1:23.296 mins

5. Maro Engel / Luca Stolz, Toksport WRT, Mercedes-AMG, 1:23,305 mins

Test 2

1. Charles Weerts / Dries Vanthoor, Team WRT, Audi, 1:22.579 mins

2. Patric Niederhauser / Kelvin van der Linde, Rutronik Racing, Audi, 1:22.688 mins

3. Jeffrey Schmidt / Markus Pommer, Callaway Competition, Corvette, 1:22.913 mins

4. Dennis Marschall / Carrie Schreiner, Rutronik Racing, Audi, 1:22.941 mins

5. Kim-Luis Schramm / Christopher Mies, Montaplast by Land-Motorsport, Audi, 1:22.960 mins

Test 3

1. Kim-Luis Schramm / Christopher Mies, Montaplast by Land-Motorsport, Audi, 1:22.577 mins

2. Simona De Silvestro / Klaus Bachler, Küs Team75 Bernhard, Porsche, 1:22.592 mins

3. Sven Müller / Robert Renauer, Precote Herberth Motorsport, Porsche, 1:22.679 mins

4. Philip Ellis / Raffaele Marciello, HTP-Winward Motorsport, Mercedes-AMG, 1:22.688 mins

5. Filip Salaquarda / Frank Stippler, Team ISR, Audi, 1:22.770 mins

Test 4

1. Philip Ellis / Raffaele Marciello, HTP-Winward Motorsport, Mercedes-AMG, 1:22.330 mins

2. Sven Müller / Robert Renauer, Precote Herberth Motorsport, Porsche, 1:22.467 mins

3. Maro Engel / Luca Stolz, Toksport WRT, Mercedes-AMG, 1:22.472 mins

4. Indy Dontje / Maximilian Götz, HTP-Winward Motorsport, Mercedes-AMG, 1:22.505 mins

5. Dennis Marschall / Carrie Schreiner, Rutronik Racing, Audi, 1:22.542 mins

Test 5

1. Patric Niederhauser / Kelvin van der Linde, Rutronik Racing, Audi, 1:22.365 mins

2. Nick Yelloly / Henric Skoog, Schubert Motorsport, BMW, 1:22.581 mins

3. Charles Weerts / Dries Vanthoor, Team WRT, Audi, 1:22.637 mins

4. Filip Salaquarda / Frank Stippler, Team ISR, Audi, 1:22.642 mins

5. Stefan Mücke / Ricardo Feller, BWT Mücke Motorsport, Audi, 1:22.775 mins

Chronos combinés – samedi et dimanche

1. Philip Ellis / Raffaele Marciello, HTP-Winward Motorsport, Mercedes-AMG, 1:22.330 mins

2. Patric Niederhauser / Kelvin van der Linde, Rutronik Racing, Audi, 1:22.365 mins

3. Sven Müller / Robert Renauer, Precote Herberth Motorsport, Porsche, 1:22.467 mins

4. Maro Engel / Luca Stolz, Toksport WRT, Mercedes-AMG, 1:22.472 mins

5. Indy Dontje / Maximilian Götz, HTP-Winward Motorsport, Mercedes-AMG, 1:22.505 mins