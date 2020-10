ADAC GT Masters Sachsenring : Mercedes et Corvette se partagent les victoires

Course 1

Marvin Dienst avait fait la pole position avec la Mercedes-AMG GT3 #36 du Schütz Motorsport et, associé à Philipp Frommenwiller, il a confirmé en course, l’Allemand et le suisse remportant leur toute première victoire en ADAC GT Masters.

Dienst conservait l’avantage de sa pole position au départ tandis que Michael Ammermüller, parti lui aussi en première ligne avec la Porsche 911 GT3 R SSR Performance #92 chutait en septième position à l’issue du premier tour.

ADAC GT Masters, 7. + 8. Lauf Sachsenring 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #36 Mercedes-AMG GT3, Schuetz Motorsport: Marvin Dienst, Philipp Frommenwiler

Robert Renauer (Porsche Herberth Motorsport #99), troisième temps des qualifications, était donc deuxième derrière Dienst.

ADAC GT Masters, 7. + 8. Lauf Sachsenring 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #33 Audi R8 LMS GT3, Team ISR: Filip Salaquarda, Frank Stippler

Renauer précédait Luca Stolz (Mercedes-AMG Tocksport WRT #22) et Steijn Schothorst (Lamborghini GRT Grasser Racing Team #82).

Dienst creusait l’écart sur ses poursuivants. Après 15 tours de course il avait quatre secondes d’avance sur Renauer et portait cette avace à cinq secondes lorsqu’il passait le relais à Frommenwiler. Ce dernier contrôlait la situation et conservait la majeure partie de son avantage jusqu’à l’arrivée, Frommenwiler et Dienst remportant donc leur premier succès. La dernière victoire du Schütz Motorsport remontait à 2015.

ADAC GT Masters, 7. + 8. Lauf Sachsenring 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #22 Mercedes-AMG GT3, Toksport WRT: Luca Stolz, Maro Engel

Derrière, la lutte pour la deuxième place a été chaude entre la Porsche #99 de Sven Müller et la Mercedes-AMG #22 de Maro Engel. Müller s’adjugeait cette deuxième place avec moins de une seconde d’avance sur Engel.

La hiérarchie aura peu évolué dans cette première course du week-end, la quatrième place revenant à la Lamborghini Grasser #82 de Steijn Schothorst et Tim Zimmermann qui terminaient à plus de quinze secondes des vainqueurs et qui ont profité d’une crevaison de la voiture sœur du GRT Grasser Racing Team, la Lamborghini #63 pilotée par Frank Perera, juste avant l’arrivée, alors qu’elle tenait cette quatrième place. Le Top 5 était complété par la Mercedes-AMG Zakspeed #20 de Mick Wishofer et du français Dorian Boccolacci, partie en dixième position.

Stolz et Engel font une bonne opération au classement pilotes puisqu’ils sont désormais à égalité de points avec les champions en titre Kelvin van der Linde et Patric Niederhauser (Audi R8 LMS GT3 Rutronik-Racing #31).

Course 2

Dennis Marschall avait fait la pole position avec l’Audi R8 LMS Rutronik-Racing #8.

ADAC GT Masters, 7. + 8. Lauf Sachsenring 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #22 Mercedes-AMG GT3, Toksport WRT: Luca Stolz, Maro Engel

L’Allemand ratait quelque peu son envol et c’est Maro Engel (Mercedes-AMG Tocksport WRT #22) qui prenait la direction des opérations devant Alberto Costa Balboa (Lamborgiini GRT Grasser #63), l’équipier de Perera.

Le début de course était mouvementé et plusieurs contacts entre les concurrents amenèrent la Direction de Course à faire entrer en action le Safety Car.

La course était relancée au cinquième tour et Engel portait son avance sur Costa Balboa à cinq secondes. Le coup de théâtre intervenait peu après. Engel sortait de la piste en raison d’un problème mécanique sur sa Mercedes et était contraint à l’abandon. Costa Balboa était donc le nouveau leader et cédait ensuite le volant à Frank Perera.

ADAC GT Masters, 7. + 8. Lauf Sachsenring 2020 – Foto: Gruppe C Photography

Le Français devançait la Corvette C7R GT3 Callaway Competition #77 de Markus Pommer après l’équipier de ce dernier, Jeffrey Schmidt, ait fait un excellent premier relais. Pommer mettait la pression sur Perera mais la Lamborghini résistait.

C’est alors que les commissaires décidaient de sanctionner la Lamborghini #63 d’une ménalité de 30 secondes pour une infraction commise sous régime de safety car. Frank Perera était décidémet bien malheureux, après sa crevaison dans la première course. Si Perera était bien le premier à recevoir le drapeau à damier, la pénalité le rejetait au dixième rang.

ADAC GT Masters, 7. + 8. Lauf Sachsenring 2020 – Foto: Gruppe C Photography

La victoire était donc pour la Corvette de Pommer/Schmidt qui précédaient trois Audi R8 LMS GT3, avec, dans l’ordre, l’Audi WRT #32 de Charles Weerts/Dries Vantoor, l’Audi Rutronik-Racing #31 de Patrick Niederhauser/Kelvin van der Linde et l’Audi Motoplast by Land Motorsport #28 de Max Hofer/Christopher Haase.

ADAC GT Masters, 7. + 8. Lauf Sachsenring 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #31 Audi R8 LMS GT3, Rutronik Racing: Patric Niederhauser, Kelvin van der Linde

Niederhauser/van der Linde sont maintenant seuls en tête du classement pilotes avec 113 points contre 104 à Christian Engelhart/Michael Ammermüller (Porsche 911 GT3 R SSR Performance #92), sixièmes de cette deuxième course, et 97 à Maro Engel/Luca Stolz.