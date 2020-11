ADAC GT Masters, Lausitzring (Q2) : la pole pour Vervisch (Audi WRT)

Frédéric Vervisch a largement dominé ce matin les qualifications pour la course 2 qui se disputera cet après-midi sur le Lausitzring. Au volant de l’Audi R8 LMS GT3 #30 du Team WRT, le pilote belge a tourné en 1.50.903 sur une piste humide et a relégué son plus proche concurrent, Jeffrey Schmidt (Corvette C7 GT3-R Callaway Competition #77 à une seconde et deux dixièmes !

Dans la course au titre, Kelvin van der Linde (Audi Rutronik-Racing) #31 a pris un avantage, avec le troisième chrono, même s’il a concédé près de deux secondes à Vervisch.

Les Porsche 911 GT3 R Precote Herberth Motorsport sont groupées aux quatrième (Sebastian Asch #7) et cinquième rangs (Klaus Bachler #99).

Christopher Haase (Audi Montaplast by Land Motorsport #28 n’a réalisé que le vingt-et-unième temps.

Les chronos sont ici