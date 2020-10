ADAC GT Masters : double victoire BMW sur le Red Bull Ring

BMW a redoré son blason ce week-end en Autriche, avec les deux premiers succès de la saison pour une BMW M6 GT3 sur le circuit du Red Bull Ring de Spielberg.

Le meeting concernait les neuvième et dixième manches de la saison 2020 et neuf équipages différents sont désormais montés sur la plus haute marche du podium !!

Course 1

Steijn Schothorst (Lamborghini Huracan GT3 E GRT Grasser Racing Team #82) avait fait la pole position en 1.31.254 mais les BMW avaient déjà fait belle impression, avec le deuxième chrono pour le Suédois Henric Skoog (BMW Schubert Motorsport #10) et le troisième pour une autre Suédois, Erik Johansson (BMWMRS GT-Racing #14.

Dès le premier tour Schothorst était débordé par Skoog, le Néerlandais se faisant également passer par Robert Renauer (Porsche 911 GT3 R Precote Herberth Motorsport #99) et par Johansson.

Skoog creusait l’écart et avait bientôt un petit matelas de cinq-six secondes, qu’il portait à set secondes au moment de céder le volant à son coéquipier Nick Yelloly.

Le Britannique continuait sur le même rythme que Skoog et l’emportait avec neuf secondes d’avance sur la Porsche #99 de Renauer/Sven Müller, donnant ainsi à BMW sa première victoire de la saison.

Erik Johansson et Jens Klingmann décrochent leur premier podium 2020 avec la BMW #14, après une belle bagarre avec la Lamborghini GRT Grasser Racing Team #63 de Franck Perera/Albert Costa Balboa qui ne s’inclinent que de trois dixièmes de seconde pour la troisième place, alors que Philip Ellis/Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3 Knaus Team HTP-Winward #48, cinquièmes, étaient les meilleurs représentants de Mercedes.

Après cette neuvième manche, Patric Niederhauser/Kelvin van der Linde (Audi R8 LMS GT3 Rutronik-Racing #31 conservaient la tête du classement pilotes, avec 131 points, contre 124 à Christian Engelhart/Michael Ammermüller (Porsche 911 GT3 R SSR Performance #92), sixièmes hier.

Course 2

Cette seconde du week-end était un peu particulière puisque c’était la 200ème de l’ADAC GT Masters.

La pole position avait été l’œuvre de Tim Zimmermann (Lamborghini GRT Grasser Racing #82), cette Lamborghini signant donc sa deuxième pole du week-end après celle de Schothorst la veille.

Klingmann, parti lui aussi en première ligne, attaquait rappidemet Zimmermann et la BMW SSR Performance #14 prenait la tête de la course. Zimmermann était en perdition et nétait que neuvième à l’issue du premier tour/ Derrière Klingmann, le vainqueur de la veille Nick Yelloly était deuxième et Ammermüller troisième avec la Porsche #92.

Un safety car resserra momentanément les positions mais conservait sans problème la première place avant de passer le relais à Erik Johansson, le Suédois continuant sur la lancée de son équipier et remportait sa toute première victoire en ADAC GT Masters, alors que c’était le dixième succès de Klingmann dans la Série.

Alors qu’on aurait pu avoir un doublé BMW dans cette course 2, la M6 GT3 #10 de Skoog/Yelloly écopait d’une pénalité de dix secondes pour non respect de la ligne de course, ce qui la reléguait en cinquième position.

La deuxième place revenait donc à Luca Stolz/Maro Engel (Mercedes-AMG GT3 Evo Toksport WRT #22), grâce à une bonne stratégie de course avec un pitstop effectué très tôt. Frank Perera/Albert Costa Balboa (Lamborghini GRT Grasser Racing Team #63) qui avaient raté de peu le podium la veille, prenaient cette fois la troisième place.

Engelhart/Ammermüller sont classés quatrièmes alors que leur Porsche #92 avait franchi la ligne d’arrivée en deuxième position, mais en raison d’une réclamation, ils étaient pénalisés de cinq secondes pour avoir quitté la ligne de course au moment du départ. SSR Performance a fait appel de cette décision .

Les positions se resserrent au classement pilotes. Luca Stolz et Maro Engel sont les nouveaux leaders avec 143 points contre 141 à Ammermüller/Engelhart -on comprend aisément les motivations de l’appel de SSR Performance- et 139 aux précédents leaders, Niederhauser/Van der Linde.

A quatre manches de la fin de la saison, tout est encore ouvert.