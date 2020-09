Acura toujours très intéressé par le LMDh avec Le Mans en point de mire

Décidemment, cela bouge du côté d’Acura cette semaine ! Hier, Wayne Taylor Racing et Meyer Shank Racing ont tous les deux signé des accords pluriannuels avec le constructeur pour faire campagne avec l’Acura ARX-05 DPi à partir de 2021 (lire ICI).

Ce contrat avec les deux structures américaines prévoit la poursuite de la campagne IMSA WeatherTech sur la plateforme LMDh, qui devrait débuter fin 2022. Interrogé par Sportscar365 sur les plans d’Acura pour l’avenir, le président de Honda Performance Development, Ted Klaus, a déclaré que l’“intention” est d’aller de l’avant, bien qu’ils “ne confirment pas un programme aujourd’hui”. Il a aussi annoncé qu’ils soutiendraient les ambitions des équipes dans le but de participer aux 24 Heures du Mans.

“Il est clair que c’est notre désir à tous”, a déclaré Ted Klaus. “Cependant, nous nous attendions à ce que les détails du règlement LMDh soient publiés le weekend du Mans (en juin). Cela n’a pas été le cas et nous les recevons aujourd’hui, grâce à l’IMSA. Cela a été un long processus et c’est super excitant de voir la possibilité de l’ère hybride. Cela va apporter de nouvelles idées, de nouveaux partenaires. Cette ère va être importante pour nous en tant que HPD (Honda Performance Development). Donnez-nous un peu de temps pour étudier les règlements avec Wayne (Taylor) et Mike (Shank), et nous assurer que nous comprenons tout cela, puis il y aura une annonce dans le futur. Tant que tout le monde respecte tous les engagements pris ces dernières années avec le DPi 2.0 et le LMDh, nous avons l’intention d’aller de l’avant. Mais comme nous n’avons encore pas vu les détails, nous allons avoir besoin de temps pour faire le tri. Nous sommes impatients d’étudier les règles et de trouver un moyen d’avancer en tant qu’Acura Motorsports”.

Ted Klaus a déclaré qu’un retard dans le règlement, qui devait initialement être appliqué pour la saison complète en 2022, est logique du point de vue de HPD. Il en résulterait probablement deux autres saisons avec le règlement actuel du DPi. “D’un point de vue pratique, je pense que cela arrivera en 2023. C’est probablement un délai beaucoup plus réaliste pour nous tous.”

De son côté, Wayne Taylor a admis que son passage de Cadillac à Acura a été largement alimenté par le désir du constructeur de soutenir les équipes aux 24 Heures du Mans. Le patron de Wayne Taylor Racing, qui a remporté les 24 Heures du Mans en LMP1 tant que pilote en 1998 (Ferrari 333 SP Doyle-Risi Racing avec Eric van de Poele et Fermín Vélez), a déclaré que gagner le général du Mans en tant que propriétaire d’une équipe est la “dernière chose” qu’il lui reste à faire dans ce sport.

“Je pense à ce que HPD est en train de construire et de préparer, à ce que Mike et moi allons faire courir sur la base des règlements qui ont été publiés… S’ils vont dans la même direction que Ted et moi, alors, pour moi, Le Mans est une certitude”, a déclaré Wayne Taylor. “Ces deux ou trois dernières années, j’ai dit à Cadillac que je n’avais pas terminé ma tâche. Nous avons gagné les 24 Heures de Daytona trois fois ainsi que les 12 Heures de Sebring. La dernière chose que je veux gagner, c’est le Mans au général. C’est un très grand projet pour moi et c’est l’une des choses qui a fait pencher la balance.“

Mike Shank, copropriétaire de Meyer Shank Racing, qui a fait ses débuts au Mans en 2016 avec une Ligier JS P2 à moteur Honda en LMP2, a déclaré que son équipe serait également prête à revenir. “Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer que nous serons là en 2023 ou 2024, ou à tout moment. Nous attendrons avec impatience de voir comment cela va se présenter avec les règles et tout le reste. Nous sommes prêts à le faire, nous avons une certaine expérience et nous aimerions revenir.”

Ted Klaus a ajouté que tout programme international avec une LMDh Acura serait badgé Honda comme c’est déjà le cas pour le programme Acura NSX GT3 Evo au niveau mondial.