Action Express Racing avec sa 2e Cadillac sur les courses d’Endurance, Simon Pagenaud confirmé

Action Express Racing va à nouveau engager sa deuxième Cadillac DPi-V.R en IMSA cette année et, plus précisément, sur toutes les courses de la Michelin Endurance Cup. Comme aux 24 Heures de Daytona, Jimmie Johnson sera associé au vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis 2019, Simon Pagenaud, et au champion du monde WEC en titre, Kamui Kobayashi.

La Cadillac DPi sponsorisée par Ally (#48) a terminé deuxième lors de l’ouverture de la saison IMSA, aux 24 Heures de Daytona, avec le même trio plus Mike Rockenfeller. Bien que le projet initial de Jimmie Johnson, sept fois champion NASCAR Cup Series, ne devait concerner que Daytona, il a révélé son intention de participer aux trois manches restantes de la Michelin Endurance Cup, c’est à dire les 12 Heures de Sebring, les 6 Heures de Watkins Glen et de Petit Le Mans.

“J’ai vécu une si belle expérience aux Rolex 24 de Daytona en terminant deuxième dans la Cadillac DPi-V.R “Ally” que je veux continuer et disputer le reste des épreuves d’Endurance de l’IMSA”, a déclaré Jimmie Johnson. “Toute cette expérience de travail avec l’équipe Action Express Racing, de partage avec Simon, Kamui et Mike, m’a donné envie de participer à d’autres courses de la série. La Cadillac DPi-V.R est une voiture tellement agréable à conduire. J’ai hâte de rouler à Sebring, Watkins Glen et au Michelin Raceway de Road Atlanta. Ally (son sponsor de toujours, ndlr) était ouvert à cette idée, alors nous nous engageons sur ces épreuves. Ce sera une année chargée avec l’ajout de ces courses à mes engagements en IndyCar, mais j’ai vraiment hâte.”

Comme ce fut le cas à Daytona, l’inscription continuera à recevoir le soutien de Hendrick Motorsports. Jimmie Johnson et Simon Pagenaud vont tester la Cadillac Action Express #31 Whelen Engineering pendant deux jours à Sebring, à partir de demain, aux côtés de Felipe Nasr. Le Français a déclaré que c’était “génial” de poursuivre ce programme en plus de ses engagements à plein temps en IndyCar. “Terminer deuxième à Daytona nous a donné l’envie d’aller plus loin” a annoncé Simon Pagenaud. “J’ai hâte d’être sur la grille de départ à Sebring, Watkins Glen et Road Atlanta pour les grands rendez-vous avec Jimmie et Kamui.”

Voilà un sérieux prétendant à la victoire qui se rajoute à la liste et on ne peut que s’en réjouir. Les 12 Heures de Sebring auront lieu samedi 20 mars.