Absolute Racing tient enfin son entrée au Mans

Seule équipe chinoise sur la liste des engagés des 24 Heures du Mans 2021, Absolute Racing a été contraint de faire l’impasse sur l’Asian Le Mans Series compte tenu de la situation sanitaire. C’est donc directement les 24 Heures du Mans qui attendent l’écurie dirigée par Fabien Fior et Ingo Matter. Une Porsche 911 RSR est confirmée pour Andrew Haryanto et Alessio Picariello. Le troisième pilote sera annoncé ultérieurement. Proton Competition doit apporter un soutien technique à l’engagement.

L’Indonésien Andrew Haryanto roule depuis 2013 avec un titre en Lamborghini Super Trofeo Middle East (Am) en 2017. Haryanto a disputé les Total 24 Heures de Spa pour le compte de Absolute Racing sur une Audi R8 LMS GT3. Couvé par Porsche Motorsport Asia Pacific pour la deuxième année consécutive, le Belge Alessio Picariello s’est illustré en 2020 en remportant la couronne European Le Mans Series dans la catégorie GTE chez Proton Competition.

« C’est un rêve devenu réalité de recevoir une invitation à participer aux 24 Heures du Mans », a déclaré Ingo Matter. « Nous avons rassemblé ce que nous pensons être le meilleur package équipage et voiture pour une équipe privée qui vise la victoire en GTE-Am au Mans contre les meilleures équipes privées du monde. Ce sera notre première participation au Mans, et tout ce que nous pouvons faire est de nous concentrer sur nous-mêmes et de construire sur ce que nous avons. »

Absolute Racing est présent dans différents championnats

Pour Fabien Fior, cette arrivée au Mans est forcément un aboutissement : « Au cours des 11 dernières années, nous avons travaillé dur pour amener l’équipe sur la scène internationale. Les 24 Heures du Mans sont la plus grande course d’endurance au monde, et la compétition y est rude. En tant qu’équipe asiatique, nous connaissons de nos précédentes sorties en Europe et aux Etats-Unis les difficultés et les complexités de la course loin de chez nous. Il y a beaucoup de travail à faire dans les semaines à venir, mais je suis convaincu que nous serons bien préparés lorsque le moment sera venu. »