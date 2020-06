(Abonnés) Peut-être que vous ne connaissez pas toute l’histoire des Whittington Brothers… (part 1)

Scott Tucker a eu son documentaire sur Netflix dans l'émission Dirty Money. Les frères Whittington pourraient eux aussi avoir un sujet tant il y a à dire sur Bill et Don Whittington. Entre la plus haute marche du podium des 24H du Mans 1979, les avions bourrés de drogue qui atterrissaient sur la ligne droite du circuit de Road Atlanta, la 935 K3 payée avec des sacs bourrés de dollars dans le paddock du Mans, le procès pour récupérer la 935 K3, la location d'avions à des trafiquants de drogue, la 'saisie' de la 935 K3 et le retour en prison, il y a tant à dire.

Les agents Crockett et Tubbs auraient pu appréhender les Whittington Brothers dans la banlieue de Miami. Endurance-Info a enquêté sur des vainqueurs des 24 Heures du Mans qui ont défrayé la chronique au même titre que Randy Lani...