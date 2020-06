(Abonnés) Les deux vies d’Alex Zanardi, part 1…

"La différence entre un héros et un idiot est mince". On doit cette phrase à Alex Zanardi quand il se remémore son dépassement sur Bryan Herta à Laguna Seca en CART durant la saison 1996. Dans le dernier tour, l'Italien a osé un dépassement à l'entame du fameux Corkscrew. Si son aventure en Formule 1 était restée sans lendemain, ce dépassement lui a ouvert les portes de la célébrité, comme le donut qu'il a démocratisé.

A 53 ans, Alex Zanardi a eu deux vies. Le fils de Dino et Anna Zanardi aurait aimé courir sur deux-roues mais le décès accidentel de sa soeur Cristina en 1979 a fait que ses parents ont préféré le karting aux deux-roues dès 1980. Onze ans plus tard, on le retrouve en Formule 1 chez Jordan, mais le succès tarde à venir. Il connaît même un accident de la circulation en vé...