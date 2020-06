(Abonnés) Jordan Tresson : “Je suis un peu rouillé”

Son plan de carrière était tout tracé : devenir ingénieur auto ! Sa passion pour le sport automobile est passée par là et la GT Academy lui a donné l'occasion d'être pilote. Recalé en 2009, il est l'heureux lauréat l'année suivante. Moins de deux ans plus tard, on le retrouve aux 24H du Mans en LMP2 chez Signatech. L'expérience de la course a modifié le cours de la vie du natif de Villers-la-Montagne qui est maintenant pilote d'essais chez Goodyear et papa depuis peu d'une petite Mia.

Alors que Lucas Ordonez, 1er lauréat de la GT Academy, débutait au Mans en 2011, Jordan Tresson était ingénieur chez IMSA Performance (stage ESTACA). Un an plus tard, il était dans le baquet de l'ORECA 03 en WEC. Avec des 24H du Mans Virtuelles qui se profilent, le vainqueur des 24H de Spa 2011 (GT4), âg...