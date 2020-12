9H Kyalami : ‘singing in the rain’ en Afrique du Sud

La fin de course des 9 Heures de Kyalami a été marquée par un orage. La région de Johannesburg est régulièrement sujette à des orages et celui d’hier a obligé la direction de course à mettre les concurrents sous régime de full course yellow.

Il n’a pas été possible de sortir plus tôt le safety car qui reste avant tout une voiture de série et qui n’aurait donc pas pu rouler suffisamment vite pour que les pilotes puissent remettre les pneumatiques en température.

L’orage a permis de faire de belles photos signées Dirk Bogaerts, photographe officiel des championnats SRO Motorsports Group.