9H Kyalami : Mario Farnbacher place la Honda NSX GT3 en pole !

Mario Farnbacher a confirmé la bonne forme de la Honda NSX GT3/Team Honda Racing. Le pilote allemand s’est offert la pole des 9H de Kyalami lors de la séance de Pole Shootout avec un meilleur chrono de 1:41.581. Sur ses terres, Jordan Pepper aura eu beau tout tenter sur la Bentley Continental GT3 #7 mais il aura manqué 0.142s.

Sheldon van der Linde a placé la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport #34 sur la deuxième ligne. La BMW du sud-africain aura à ses côtés l’Audi R8 LMS/Audi Sport Team Car Collection de Christopher Haase.

La troisième ligne sera occupée par la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing et la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport #35. Les six GT3 ont terminé dans la même seconde.

Six des douze GT3 participant aux 9 Heures de Kyalami étaient conviées à la séance de Pole Shootout. La seule marque à avoir deux autos dans le top 6 de départ était BMW avec les deux M6 GT3 Walkenhorst Motorsport. Pour le reste, on comptait dans l’ordre Honda, BMW, Bentley, Porsche, Audi.

Sous une température de près de 30°C, les pilotes ont pris la piste pour un dernier run sur une séance d’un format de 15 minutes. Contrairement aux Total 24 Heures de Spa où les concurrents partent les uns après les autres, les six GT3 pouvaient prendre la piste simultanément.

Avant la finale Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, Earl Bamber et Laurens Vanthoor comptent 31 points, soit 1 de plus que Matt Campbell, Patrick Pilet et Mathieu Jaminet. Maxime Soulet, Jules Gounon et Jordan Pepper accusent un petit handicap de 3 points sur les leaders. Augusto Farfus et Nick Catsburg (-6 points) sont eux aussi encore dans le coup pour la couronne. Markus Winkelhock (-9 points) peut lui aussi encore espérer quelque chose, de même que Mario Farnbacher et Renger van der Zande (-12 points). Porsche mène le championnat Constructeurs avec un total de 79 points. Audi (-33 points), BMW, Bentley et Honda suivent au classement.

Les chronos sont ici

Le départ des 9H de Kyalami sera donné à samedi à 10h (heure française)…