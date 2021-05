6H Spa : Toyota l’emporte devant Alpine pour la première course des Hypercars

La Toyota GR010 Hybrid #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley a remporté les 6 Heures de Spa-Francorchamps, première manche WEC de la saison 2021. Les trois hommes resteront dans l’histoire comme étant les premiers vainqueurs en Le Mans Hypercar, la toute nouvelle catégorie créée par l’ACO et la FIA. Pourtant, ils ont écopé d’une pénalité de 30 secondes pour un ravitaillement trop court, mais cela a été insuffisant pour les priver de victoire.

L’Alpine A480 #36 (Alpine ELF Matmut) de Matthieu Vaxiviere, André Negrão et Nicolas Lapierre a réalisé une course parfaite, mais cela ne fut pas suffisant pour l’emporter. La faute à une Toyota qui compte un arrêt au stand en moins ! Au final, un peu plus d’une minute sépare les deux autos.

Toyota Gazoo Racing n’a pas signé le doublé. La faute à Kamui Kobayashi, qui, alors en tête sur la GR010 Hybrid #7, a écopé d’un Drive through suite à un contact avec la Porsche 911 RSR-19 #91 et a tiré tout droit au niveau de Bruxelles, s’échouant dans le bac à gravier. En fin de course, la #7 s’est même arrêtée quelques instants en bord de piste, mais elle est repartie, finissant 3e à un tour de sa sœur.

La hiérarchie a été respectée entre les Hypercars et les LMP2. La seconde et et demie entrevue en qualifications a peu bougé. On constate un écart de 1.7 seconde entre le meilleur temps de Sébastien Buemi (2’03’’930) et le 2’05’’605 de Phil Hanson en LMP2. C’est d’ailleurs United Autosports qui l’a emporté réalisant un cavalier seul avec l’Oreca 07 #22 de Phil Hanson, Fabio Scherer et Filipe Albuquerque. Même un drive through pour non respect d’un Full Course Yellow n’a rien changé. Encore une victoire de l’équipe britannique qui poursuit sa moisson de succès débutée l’an dernier.

Les trois hommes précédent d’une minute les deux Oreca 07 de Jota, la #38 de Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa et Anthony Davidson devant la #28 de Sean Gelael, Stoffel Vandoorne et Tom Blomqvist. Les Oreca #29 et la #34 complètent le Top 5.

A noter que la première nommée, celle de Racing Team Nederland de Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde et Job Van Uitert, empoche au passage la victoire en Pro Am. Mention particulière pour InterEuropol qui, pour sa première course WEC avec son Oreca 07 #34, a été dans le top 3 pendant un moment. Jakub Smiechowski, Renger Van der Zande et Alex Brundle s’offrent une belle 5e place. Coup de chapeau aussi pour l’Oreca 07 #70 de RealTeam Racing pourtant percutée par la Ferrari 488 GTE #52 AF Corse en début de course qui finit 6e. Coup de chapeau à Estaban Garcia dont c’était la première course en WEC, mais aussi en LMP2 ! Un beau tir groupé de TDS Racing au passage !

Team WRT pour ses débuts en WEC a bien roulé, mais son Oreca 07 #31 a dû abandonner suite à un souci d’embrayage.

Place maintenant à la prochaine manche, les 8 Heures de Portimão au Portugal, le 13 juin prochain. On devrait y voir la Glickenhaus en LM Hypercar pour sa première apparition en Championnat du Monde.